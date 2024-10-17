Роналду – самый высокооплачиваемый футболист сезона в мире с доходом 285 млн долларов. Месси – 2-й, Мбаппе – 5-й, Винисиус – 7-й, в топ-10 – еще три игрока из Саудовской Аравии
Рейтинг учитывает заработок в клубах (включая зарплату, бонусы и, в некоторых случаях, доход от имиджевых прав), а также доходы от нефутбольной деятельности (среди них – рекламные контракты и доходы от бизнеса).
Список возглавил Криштиану Роналду с общим доходом в этом сезоне в размере 285 млн долларов.
Топ-10 самых высокооплачиваемых футболистов мира в сезоне-2024/25:
1. Криштиану Роналду («Аль-Наср») – 285 млн долларов (220 млн дохода от клуба, 65 млн дохода от нефутбольных активностей);
2. Лионель Месси («Интер Майами») – 135 млн (60+75 млн. Из-за календаря МЛС приведены доходы за календарный 2024 год, а не за сезон);
3. Неймар («Аль-Хилаль») – 110 млн (80+30 млн);
4. Карим Бензема («Аль-Иттихад») – 104 млн (100+4 млн);
5. Килиан Мбаппе («Реал») – 90 млн (70+20 млн);
6. Эрлинг Холанд («Манчестер Сити») – 60 млн (46+14 млн);
7. Винисиус Жуниор («Реал») – 55 млн (40+15 млн);
8. Мохамед Салах («Ливерпуль») – 53 млн (35+18 млн);
9. Садьо Мане («Аль-Наср») – 52 млн (48+4 млн);
10. Кевин де Брюйне («Манчестер Сити») – 39 млн (35+4 млн).
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