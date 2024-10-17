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  • Роналду – самый высокооплачиваемый футболист сезона в мире с доходом 285 млн долларов. Месси – 2-й, Мбаппе – 5-й, Винисиус – 7-й, в топ-10 – еще три игрока из Саудовской Аравии
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Роналду – самый высокооплачиваемый футболист сезона в мире с доходом 285 млн долларов. Месси – 2-й, Мбаппе – 5-й, Винисиус – 7-й, в топ-10 – еще три игрока из Саудовской Аравии

Forbes опубликовал рейтинг самых высокооплачиваемых футболистов в сезоне-2024/25.

Рейтинг учитывает заработок в клубах (включая зарплату, бонусы и, в некоторых случаях, доход от имиджевых прав), а также доходы от нефутбольной деятельности (среди них – рекламные контракты и доходы от бизнеса).

Список возглавил Криштиану Роналду с общим доходом в этом сезоне в размере 285 млн долларов.

Топ-10 самых высокооплачиваемых футболистов мира в сезоне-2024/25:

1. Криштиану Роналду («Аль-Наср») – 285 млн долларов (220 млн дохода от клуба, 65 млн дохода от нефутбольных активностей);

2. Лионель МессиИнтер Майами») – 135 млн (60+75 млн. Из-за календаря МЛС приведены доходы за календарный 2024 год, а не за сезон);

3. Неймар («Аль-Хилаль») – 110 млн (80+30 млн);

4. Карим Бензема («Аль-Иттихад») – 104 млн (100+4 млн);

5. Килиан Мбаппе («Реал») – 90 млн (70+20 млн);

6. Эрлинг Холанд («Манчестер Сити») – 60 млн (46+14 млн);

7. Винисиус Жуниор («Реал») – 55 млн (40+15 млн);

8. Мохамед Салах («Ливерпуль») – 53 млн (35+18 млн);

9. Садьо Мане («Аль-Наср») – 52 млн (48+4 млн);

10. Кевин де Брюйне («Манчестер Сити») – 39 млн (35+4 млн).

Опубликовал: Михаил Большаков
Источник: Forbes
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