У Мбаппе в Стокгольме был секс с девушкой по обоюдному согласию. Неизвестно, она ли пожаловалась на изнасилование или другая женщина (Le Parisien)
Ранее стало известно о начале полицейского расследования по факту жалобы об изнасиловании в отеле в центре Стокгольма, где форвард «Реала» и его друзья ночевали во время поездки в Швецию. Мбаппе назвал эту информацию «фэйком».
Шведская прокуратура выпустила пресс-релиз о начале предварительного расследования после подачи жалобы на изнасилование, не упомянув имя игрока сборной Франции. Однако вскоре появилась информация, что изнасилованная женщина назвала Мбаппе виновником случившегося.
По данным Le Parisien, Мбаппе приехал в Стокгольм по инициативе защитника «Байера» Норди Мукиеле, бывшего партнера Килиана по «ПСЖ». Там нападающий «Реала» встретился с Марко Д., организатором мероприятий. Так была организована вечеринка, на которую среди прочих были приглашены молодые девушки.
Мбаппе познакомился с одной из них, вместе с ней покинул ночной клуб и направился в отель Bank Hotel. На следующий день они обменялись сообщениями, из которых становится ясно, что у пары был секс по обоюдному согласию.
В то же время ничего не подтверждает, что девушка, с которой Мбаппе провел ночь, и заявительница по делу об изнасиловании – одно лицо. Le Parisien допускает, что француз в ходе ночи мог пересечься и с другой женщиной.
Мбаппе грозит до 6 лет тюрьмы, если его признают виновным в изнасиловании. С отягчающими обстоятельствами – до 10
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