У Мбаппе в Стокгольме был секс с девушкой по обоюдному согласию. Неизвестно, она ли пожаловалась на изнасилование или другая женщина (Le Parisien)

Стали известны подробности случившего с Килианом Мбаппе в Стокгольме.

Ранее стало известно о начале полицейского расследования по факту жалобы об изнасиловании в отеле в центре Стокгольма, где форвард «Реала » и его друзья ночевали во время поездки в Швецию. Мбаппе назвал эту информацию «фэйком».

Шведская прокуратура выпустила пресс-релиз о начале предварительного расследования после подачи жалобы на изнасилование, не упомянув имя игрока сборной Франции . Однако вскоре появилась информация , что изнасилованная женщина назвала Мбаппе виновником случившегося.

По данным Le Parisien, Мбаппе приехал в Стокгольм по инициативе защитника «Байера » Норди Мукиеле , бывшего партнера Килиана по «ПСЖ». Там нападающий «Реала » встретился с Марко Д., организатором мероприятий. Так была организована вечеринка, на которую среди прочих были приглашены молодые девушки.

Мбаппе познакомился с одной из них, вместе с ней покинул ночной клуб и направился в отель Bank Hotel. На следующий день они обменялись сообщениями, из которых становится ясно, что у пары был секс по обоюдному согласию.

В то же время ничего не подтверждает, что девушка, с которой Мбаппе провел ночь, и заявительница по делу об изнасиловании – одно лицо. Le Parisien допускает, что француз в ходе ночи мог пересечься и с другой женщиной.

Мбаппе грозит до 6 лет тюрьмы, если его признают виновным в изнасиловании. С отягчающими обстоятельствами – до 10