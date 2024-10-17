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Игроки, тренеры и боссы «Зенита» и ЦСКА попали в список «Миротворца» – из-за акции с детьми участников боевых действий

Футболисты и тренеры «Зенита» и ЦСКА попали в базу «Миротворца».

Руководители обоих клубов, главные тренеры, а также 22 футболиста были внесены в список украинского центра, сообщает Sport24.

Это связано с акцией, которая прошла перед матчем команд в 8-м туре Мир РПЛ 14 сентября. Дети из семей участников боевых действий вышли на поле «ВЭБ Арены» вместе с футболистами ЦСКА и «Зенита». После они смотрели футбол с трибун. Сообщалось, что игру посетили около 150 участников боевых действий и членов их семей.

После этого в список «Миротворца» были внесены тренеры Сергей Семак и Марко Николич, председатель правления «Зенита» Александр Медведев, генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев. Также в базу попали 22 игрока стартовых составов ЦСКА и «Зенита»: Игорь Акинфеев, Милан Гайич, Виллиан Роша, Мойзес, Игорь Дивеев, Данил Круговой, Аббосбек Файзуллаев, Саша Здьелар, Иван Обляков, Рифат Жемалетдинов, Тамерлан Мусаев, Евгений Латышонок, Вячеслав Караваев, Нино, Страхиня Эракович, Дуглас Сантос, Клаудиньо, Вендел, Вильмар Барриос, Лусиано Гонду, Матео Кассьерра, Александр Соболев.

Опубликовал: Михаил Большаков
Источник: Sport24
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logoИгорь Акинфеев
logoСергей Семак
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происшествия
logoАлександр Медведев
logoРоман Бабаев
logoВЭБ Арена
logoВячеслав Караваев
logoДуглас Сантос
logoРифат Жемалетдинов
Политика
logoМарко Николич
logoМатео Кассьерра
logoВильмар Барриос
logoЕвгений Латышонок
logoМойзес Барбоза
logoСаша Здьелар
logoМилан Гайич
logoКлаудиньо
logoДанил Круговой
logoИгорь Дивеев
logoНино Мота
logoИван Обляков
logoАлександр Соболев
logoВендел
logoВиллиан Роша
logoСтрахиня Эракович
logoТамерлан Мусаев
logoЛусиано Гонду
logoАббосбек Файзуллаев
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