Михаил Дегтярев: «Уже около 60% россиян, по нашим подсчетам, активно занимаются спортом. Достичь показателя 70% абсолютно реально»
Об этом заявил министр спорта РФ Михаил Дегтярев на форуме «Россия – спортивная держава».
Ранее президент России Владимир Путин поставил задачу увеличить долю россиян, систематически занимающихся спортом, до 70% к 2030 году.
«Абсолютно реально [достичь показателя 70%], если мы будем вместе – регионы, правительство России, федерации по видам спорта, мы абсолютно убеждены, что будет достигнут этот показатель. Я думаю, что даже перевыполнен.
У нас на сегодняшний день уже около 60%, по нашим подсчетам, занимаются активно спортом, оставшиеся 11% доберем вместе. Здесь слагаемые успеха – это наши тренеры, наши спортсмены, наша инфраструктура, которая очень бурными темпами развивается в последние годы.
Хочу напомнить, что в послании Федеральному собранию глава государства нам поручил дополнительно вводить 350 объектов спорта в год, и деньги в бюджете на эти цели заложены.
Также хочу отметить работу в правительстве нашу совместную – с базой в 48 млрд рублей сегодня в бюджете поднялись до 62 млрд рублей в следующем году.
Это учет всех поручений президента, это три федеральные программы, три процессных мероприятия, работа с регионами плюс комплексная госпрограмма», – сказал Дегтярев.
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