  • Спортс
  • Хоккей
  • Новости
  • КХЛ. «Авангард» играет со «Спартаком», «Северсталь» одолела «Амур», «Металлург» против минского «Динамо», СКА примет ЦСКА
Live
62

КХЛ. «Авангард» играет со «Спартаком», «Северсталь» одолела «Амур», «Металлург» против минского «Динамо», СКА примет ЦСКА

СКА примет ЦСКА в матче Фонбет чемпионата КХЛ.

«Амур» уступил «Северстали» (1:2), «Авангард» играет со «Спартаком», «Металлург» будет противостоять минскому «Динамо».

Старт матча «Амура» с «Северсталью» был отложен до 14:00 из-за проблем со льдом.

Фонбет Чемпионат КХЛ

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Таблица КХЛ

Статистика КХЛ

Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: Спортс’‘
logoАвангард
logoМеталлург Мг
logoЦСКА
logoСеверсталь
logoЛада
logoНефтехимик
logoСКА
logoВитязь
logoАмур
logoСпартак
logoАвтомобилист
logoТорпедо
результаты матчей
logoДинамо Минск
logoКХЛ
logoАдмирал
Рекомендуем
Читайте новости хоккея в любимой соцсети
Материалы по теме
Плющев о 927 очках Шипачева в КХЛ: «Харламов феерил на льду, им восхищались – не помню, чтобы он хвастался достижениями. Цифрам уделяют слишком много внимания»
20вчера, 21:58
Кузнецов про интервью в перерывах: «Лучше пошутить, чем говорить какие-то серьезные вещи. Я пашу, как лошадь, в СКА это видят»
7вчера, 21:45
Сикьюра после 3:1 с «Ак Барсом»: «Моя самая тяжелая игра в КХЛ. Это очень сильная лига, здесь много хороших игроков, силовой борьбы, высокий темп»
вчера, 21:35
Комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Главные новости
Россия сыграет с Беларусью и Казахстаном в мае 2025-го. Сезон в КХЛ продлится до 25 мая: «Есть накладка, но мы соберем достойную команду»
210 минут назад
Малкин вышел на 1-е место по передачам в овертаймах в истории НХЛ – 28 ассистов. Кэйн – 2-й, Карлссон – 3-й, Кросби – 5-й, Панарин – 6-й
554 минуты назад
Гендиректор ФХР: «ИИХФ поделит организации на правильные и неправильные. Они намерены причислить КХЛ к неправильным, но критериев у них не выработано»
4сегодня, 12:55
Дыбленко запросил обмен из «Северстали» (Алексей Потапов)
5сегодня, 11:59
«Сочи» о Криштофе: «Михал самовольно покинул расположение команды после тренировки. Клуб не приемлет ультимативную форму поведения игрока и намерен действовать в правовом поле»
6сегодня, 11:56
Мэттьюс забил 1-й гол в 4-м матче сезона. У нового капитана «Торонто» 19 бросков в створ на отрезке
2сегодня, 11:34Видео
Шипачев о том, чего не хватило для 1000 матчей в НХЛ: «997 игр. Совсем чуть-чуть. Любой опыт – это опыт. Сыграл 3 матча, забил гол. Не все могут похвастаться этим»
9сегодня, 11:22
Борис Ротенберг о том, что КХЛ не поздравила Романа с 200-й игрой: «Любой человек хочет, чтобы знали о его достижениях. Нужно абстрагироваться, дальше развиваться»
12сегодня, 11:12
Мамбеталиев возглавил «Барыс», Буцаев остался в штабе. Клуб сменил главного тренера 2-й раз за сезон
10сегодня, 10:56
Фетисов о возможности возглавить ОКР: «Готов к любым испытаниям. Понимаю, что происходит как в России, так и в мире. У меня есть колоссальный опыт работы в спорте»
3сегодня, 10:49
Ко всем новостям
Последние новости
«Северсталь» забила «Амуру» победный гол броском со вбрасывания за 32 секунды до конца 3-го периода. Отличился 21-летний Иванцов
25 минут назад
«Барыс» расторг контракты с Апальковым и Кодолой
42 минуты назад
Канарейкин про 500 голов Малкина в НХЛ: «Суперзвезда, стоящая в одном ряду с Овечкиным. Поздравляю Евгения, он хорошо рекламирует нас в НХЛ»
сегодня, 12:43
Губернатор Челябинской области о Гру в «Тракторе»: «По матчу с «Ак Барсом» была хорошо видна тренерская работа и рука. Человек глубоко понимает в хоккее»
сегодня, 12:20
Малкин про 1600 баллов Кросби в НХЛ: «Он заслуживает каждого набранного очка. Он лидер, капитан. Он работает на каждой тренировке»
сегодня, 11:45
Кросби о передаче на 500-й гол Малкина: «Он так хорошо ассистировал мне при моей 500-й шайбе. Я надеялся, что смогу отплатить ему тем же»
2сегодня, 10:32
Буцаев покидает пост главного тренера «Барыса». Мамбеталиев возглавит клуб (Артур Хайруллин)
21сегодня, 09:56
Оразбаев назначен генеральным директором «Барыса»
сегодня, 09:27
«Металлург» о Малкине: «Джино вновь доказал свое величие – забросил 500-ю шайбу в НХЛ. Ждем покорения новых рубежей, Женя!»
12сегодня, 07:49
«Питтсбург» – 2-я команда в истории НХЛ, в составе которой 3 игрока забили 500 голов. Отметки достигли Малкин, Кросби и Лемье
3сегодня, 07:41