КХЛ. «Авангард» играет со «Спартаком», «Северсталь» одолела «Амур», «Металлург» против минского «Динамо», СКА примет ЦСКА

СКА примет ЦСКА в матче Фонбет чемпионата КХЛ.

«Амур » уступил «Северстали» (1:2), «Авангард » играет со «Спартаком », «Металлург » будет противостоять минскому «Динамо ».

Старт матча «Амура» с «Северсталью» был отложен до 14:00 из-за проблем со льдом .

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ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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