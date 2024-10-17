КХЛ. «Авангард» играет со «Спартаком», «Северсталь» одолела «Амур», «Металлург» против минского «Динамо», СКА примет ЦСКА
СКА примет ЦСКА в матче Фонбет чемпионата КХЛ.
«Амур» уступил «Северстали» (1:2), «Авангард» играет со «Спартаком», «Металлург» будет противостоять минскому «Динамо».
Старт матча «Амура» с «Северсталью» был отложен до 14:00 из-за проблем со льдом.
Фонбет Чемпионат КХЛ
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: Спортс’‘
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