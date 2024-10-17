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«Шлем шести королей». 1/2 финала. Джокович сыграет с Синнером, Надаль – с Алькарасом

Новак Джокович поборется с Янником Синнером на выставочном турнире в Эр-Рияде.

Рафаэль Надаль сыграет с Карлосом Алькарасом.

Смотрите все матчи турнира в Саудовской Аравии на Кинопоиске.

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«Шлем шести королей»

Эр-Рияд, Саудовская Аравия

16 – 19 октября 2024

Выставочный турнир

Призовой фонд – 13 500 000 долларов

Крытые корты, хард

Полуфинал

Новак Джокович (Сербия) – Янник Синнер (Италия)

Карлос Алькарас (Испания) – Рафаэль Надаль (Испания)

Опубликовала: Любовь Энина
logoРафаэль Надаль
logoНовак Джокович
результаты
logoATP
logoКарлос Алькарас
logoЯнник Синнер
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