ESPN опубликовал рейтинг лучших игроков НБА. Никола Йокич – 1-й, Лука Дончич – 2-й, Леброн Джеймс – на 7-м месте
ESPN в преддверии сезона-24/25 опубликовал ежегодный рейтинг лучших игроков НБА.
Экспертная группа ESPN, в которую вошли 150 репортеров, редакторов, продюсеров и аналитиков, ранжировала игроков на основе их прогнозируемого выступления в сезоне-2024/25.
Топ-10 игроков НБА по версии ESPN:
1. Никола Йокич («Денвер»)
2. Лука Дончич («Даллас»)
3. Яннис Адетокумбо («Милуоки»)
4. Шэй Гилджес-Александер («Оклахома»)
5. Джейсон Тейтум («Бостон»)
6. Стефен Карри («Голден Стэйт»)
7. Леброн Джеймс («Лейкерс»)
8. Джоэл Эмбиид («Филадельфия»)
9. Кевин Дюрэнт («Финикс»)
10. Энтони Эдвардс («Миннесота»)
Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: ESPN.com
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