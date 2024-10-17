ESPN опубликовал рейтинг лучших игроков НБА. Никола Йокич – 1-й, Лука Дончич – 2-й, Леброн Джеймс – на 7-м месте

ESPN в преддверии сезона-24/25 опубликовал ежегодный рейтинг лучших игроков НБА.

Экспертная группа ESPN, в которую вошли 150 репортеров, редакторов, продюсеров и аналитиков, ранжировала игроков на основе их прогнозируемого выступления в сезоне-2024/25.

Топ-10 игроков НБА по версии ESPN:

1. Никола Йокич («Денвер»)

2. Лука Дончич («Даллас»)

3. Яннис Адетокумбо («Милуоки»)

4. Шэй Гилджес-Александер («Оклахома»)

5. Джейсон Тейтум («Бостон»)

6. Стефен Карри («Голден Стэйт»)

7. Леброн Джеймс («Лейкерс»)

8. Джоэл Эмбиид («Филадельфия»)

9. Кевин Дюрэнт («Финикс»)

10. Энтони Эдвардс («Миннесота»)