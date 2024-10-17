«Формула-1» отменила правило присуждения 1 балла за лучший круг в гонке

С 2025 года пилоты «Ф-1» не будут получать 1 балл за лучший круг.

Данная поправка в регламент соревнований была утверждена по итогам последнего заседания Всемирного совета ФИА .

Правило, согласно которому гонщик получал 1 дополнительный балл в том случае, если он установит лучший круг в гонке и при этом финиширует в топ-10, действовало с 2019 года. Теперь от него было решено отказаться.

Система распределения очков 25-18-15-12-10-8-6-4-2-1 (в топ-10) не претерпела изменений. От идет расширить очковую зону до 12-го места, в итоге было решено отказаться.

Также были внесены поправки в правила, касающиеся обязанности предоставлять участие в пятничных практиках гонщикам-новичкам. Под параметр новичка подпадает гонщик, который провел в «Формуле-1» не более двух Гран-при.

В 2024 году каждая команда была обязана предоставить новичку выступить за рулем каждой из двух выставляемых на старт машин. С сезона-2025 это количество будет удвоено – и новички проведут по 4 пятничных практики в каждой команде «Формулы-1».

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