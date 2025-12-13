  • Спортс
  Слот о Салахе: «Решение включить его в заявку было простым. Наш разговор останется между нами. Он был нужен «Ливерпулю», и именно он отдал передачу на второй гол «Брайтону»
Слот о Салахе: «Решение включить его в заявку было простым. Наш разговор останется между нами. Он был нужен «Ливерпулю», и именно он отдал передачу на второй гол «Брайтону»

Главный тренер «Ливерпуля» Арне Слот высказался о появлении Мохамеда Салаха в составе в сегодняшнем матче против «Брайтона» (2:0) в 16-м туре АПЛ

Ранее египтянин раскритиковал отношение клуба к себе после того, как он не вошел в стартовый состав в трех матчах подряд: «Мне больно. Я выиграл АПЛ, забиваю больше всех в этом поколении. Почему все должно закончиться так?»

Об игре 

«Очень доволен. Думаю, сегодня было видно, что значит для игроков плотный календарь матчей. У нас было всего три дня отдыха, и мы играли против команды, у которой была целая неделя на подготовку. По ходу матча были заметны проблемы из-за травм, но настрой и менталитет команды были великолепными».

О Мохамеде Салахе

«Думаю, он был угрозой для соперника. Первым же касанием он едва не отдал голевую передачу Мак Аллистеру. Он постоянно участвовал в наших атаках – когда у нас есть Мо, это сразу чувствуется. Приятно видеть, хотя это и не сюрприз.

Решение включить его в заявку было простым. Я уже много раз говорил: все, о чем мы с ним говорили, останется между нами.

Он был нам нужен, и именно он отдал передачу на второй гол – 2:0, что для нас очень приятно. В этом сезоне мы слишком часто проигрывали борьбу при стандартных положениях.

Он уезжает на Кубок африканских наций, и это значит, что для нас минус еще один игрок. Мы знали об этом еще до начала сезона. Надеюсь, один-два футболиста смогут вернуться после травм».

Об игре Юго Экитике

«Очень хорошо. Думаю, видно, что игроки, которых мы приобрели в этом сезоне, прогрессируют. Они становятся все сильнее, выносливее и физически готовы все лучше и лучше. Я вижу, как они прибавляют в единоборствах. Юго – один из примеров, но не только он», – сказал Слот в интервью Sky Sports. 

Опубликовано: Илья Учватов
Источник: BBC
logoМохамед Салах
logoАрне Слот
logoпремьер-лига Англия
logoЮго Экитике
logoБрайтон
logoЛиверпуль
