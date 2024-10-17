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НХЛ. «Вашингтон» примет «Даллас», «Тампа» против «Вегаса», «Рейнджерс» сыграют с «Детройтом», «Филадельфия» – с «Сиэтлом»

«Вашингтон» дома сыграет с «Далласом» в рамках регулярного чемпионата НХЛ.

«Тампа-Бэй» встретится с «Вегасом», «Флорида» примет «Ванкувер», «Сент-Луис» будет противостоять «Айлендерс».

НХЛ

Регулярный чемпионат

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – московское.

Таблица НХЛ

Статистика НХЛ

Опубликовал: Максим Федер
Источник: Спортс’‘
результаты матчей
logoНью-Джерси
logoРейнджерс
logoАйлендерс
logoФиладельфия
logoБаффало
logoОттава
logoМонреаль
logoТампа-Бэй
logoВашингтон
logoФлорида
logoНэшвилл
logoДетройт
logoСент-Луис
logoКоламбус
logoЧикаго
logoВанкувер
logoЭдмонтон
logoДаллас
logoСан-Хосе
logoЛос-Анджелес
logoНХЛ
logoВегас
logoСиэтл
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