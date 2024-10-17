Мбаппе заверил «Реал», что за обвинениями в изнасиловании стоит «ПСЖ»: «Он убежден, что это ловушка Аль-Хелайфи»

Килиан Мбаппе заявил «Реалу», что за обвинениями в изнасиловании стоит «ПСЖ».

Ранее стало известно о начале полицейского расследования по факту жалобы об изнасиловании в отеле в центре Стокгольма, где форвард «Реала » и его друзья ночевали во время поездки в Швецию. Мбаппе назвал эту информацию «фэйком».

Шведская прокуратура выпустила пресс-релиз о начале предварительного расследования после подачи жалобы на изнасилование, не упомянув имя игрока сборной Франции . Однако вскоре появилась информация , что изнасилованная женщина назвала Мбаппе виновником случившегося.

Также выяснилось , что у Килиана в Стокгольме был секс с девушкой по обоюдному согласию, но неизвестно, она ли пожаловалась на изнасилование или другая женщина.

Однако журналист Cadena SER Хави Эрраес утверждает: француз заверил «Реал», что за этой ситуацией стоит «ПСЖ », судящийся с бывшим игроком из-за 55 млн евро долга.

«Никого из «Реала » в Стокгольме не было. Они знают то, что сообщает им Килиан. Он убежден, что это ловушка [президента «ПСЖ»] Нассера Аль-Хелайфи , что его и его семью преследуют.

В «Мадриде» видят, что на Мбаппе из Франции сильно давят. Мы все знаем, какие СМИ контролируются «ПСЖ», и именно они оказывают наибольшее давление и больше всего вмешиваются», – сказал Эрраес.