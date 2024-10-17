Дмитрий Чернышенко: «Россия – великая спортивная держава. Несмотря на попытки Запада запретить все русское – культуру, язык, спорт. Им это не удастся»
Дмитрий Чернышенко заявил, что Западу не удастся запретить российский спорт.
Об этом вице-премьер РФ высказался на форуме «Россия – спортивная держава» в Уфе.
«Очень символично, что именно здесь, в гостеприимной Уфе, в год 450-летия города проходит форум «Россия – спортивная держава», который является главной индустриальной площадкой, главным форумом нашей страны, где можно действительно посмотреть, увидеть и убедиться, что Россия – великая спортивная держава.
Несмотря на попытки коллективного Запада запретить все русское – культуру, язык, спорт. Им это не удастся, сюда приехало большое количество зарубежных делегаций. Поэтому мы все в ожидании пленарной сессии, где главной темой будет как раз развитие спорта, его международное развитие, и, конечно, Совет при президенте РФ по спорту», – сказал Чернышенко.
Опубликовано: Ян Мельник
Источник: ТАСС
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