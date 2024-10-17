Министр спорта Дегтярев предложил повысить целевые отчисления букмекеров до 2,25% с 2026 года

Стали известны результаты заседания Совета по спорту и физкультуре при президенте РФ.

Министр спорта Михаил Дегтярев предложил повысить целевые отчисления букмекеров на спорт до 2,25% от общего объема ставок с 1 января 2026 года.

На данный момент они составляют 2%. Напомним, что Минспорт готовит законопроект о создании Российского спортивного фонда, который аккумулирует более 90% всех отчислений.

Передел спорта в России: Минспорт забирает контроль над миллиардами от букмекеров