«Феррари» представила суперкар мощностью 1200 л.с.

«Феррари» показала новый автомобиль F80.

Суперкар с активной аэродинамикой обладает мощностью 1200 л.с. и разгоняется до 200 км/ч за 5,75 секунды. Двигатель V6, при создании которого использовались решения из «Формулы-1» и многие компоненты гиперкара 499P – победителя «24 часов Ле-Мана» 2023 и 2024 годов, оборудован модулями MGU-K и MGU-H.

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Фото: сайт «Феррари»