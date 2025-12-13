Экс-судья Бурруль об отмене гола Феррана «Осасуне»: «Офсайд у Рафиньи был миллиметровым, ВАР сработал тонко. Мяч отменили верно – это тот же эпизод, хотя и прошло несколько секунд»

Гол «Барселоны» в игре с «Осасуной» отменен верно, считает экс-арбитр.

Бывший арбитр Альфонсо Перес Бурруль прокомментировал отмену гола «Барселоны» в матче с «Осасуной» в 16-м туре Ла Лиги (0:0, второй тайм).

На 23-й минуте нападающий каталонской команды Ферран Торрес поразил ворота соперника после подачи Маркуса Рэшфорда. Однако видеоассистенты главного арбитра Адриана Веги подсказали ему, что Рафинья Диас находился в офсайде при розыгрыше углового, с которого началась атака. Гол был отменен.

«Адриан Кордеро Вега правильно отменил мяч, потому что это тот же эпизод, хотя и прошло несколько секунд.

ВАР сработал очень тонко, потому что положение «вне игры» у нападающего «Барсы» было миллиметровым», – сказал Бурруль.