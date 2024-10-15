Новый скандал вокруг Мбаппе, «Барса» отбирает iPhone у Хави, «Сокол» ищет таролога на 300+ тысяч в месяц, Менди судится с «Ман Сити», Овечкина наигрывают на правом фланге и другие новости

1. В Лиге наций Франция в меньшинстве выстояла в Бельгии (2:1), Германия одолела Нидерланды (1:0), Италия разгромила Израиль (4:1). Немцы перед игрой попрощались с легендами: Мануэлем Нойером, Томасом Мюллером, Илкаем Гюндоганом и Тони Кроосом.

2. В стокгольмском отеле, приютившем Мбаппе на прошлой неделе, начато расследование предполагаемого изнасилования . Килиан намекает, что к циркулирующим вокруг этого слухам причастен «ПСЖ», который должен ему денег, в клубе такие замечания называют позорными. Окружение футболиста пригрозило распространителям «ложной» информации юридическими последствиями .

3. НХЛ. «Питтсбург» обыграл «Монреаль» (6:3), Малкин набрал 1+2 и стал 1-й звездой матча (гол – 499-й в лиге), «Рейнджерс» победили «Детройт» (4:1), у Панарина 0+3 , Шестеркин отразил 31 бросок из 32. «Колорадо» проиграл «Айлендерс» (2:6) – 3-е поражение в 3 матчах в сезоне с общей разницей 10:20 . Все результаты дня – здесь .

4. «Барселона» потребовала от штаба Хави вернуть iPad и iPhone , выданные тренерам во время работы. Отношения между сторонами окончательно испорчены.

5. Казанский «Сокол» открыл вакансию таролога с зарплатой от 300 тысяч рублей в месяц. В клубе заявили, что натальные карты тоже делали, ведь «любые способы на пути к победе хороши» . Страдавший от мочекаменной болезни Александр Мостовой предложил команде еще и уролога нанять .

6. Гран-при России по фигурному катанию в Магнитогорске привлек Семененко, Кондратюка, Угожаева, Муравьеву, Синицыну, Фролову, Степанову и Букина, Хавронину и Нарижного. А юниорскому этапу Гран-при России в Казани, о возможной отмене которого сообщили в прессе , ничто не угрожает .

7. Суперлигу Европы все еще хотят запустить – это может произойти в сентябре 2025 года . Гендиректор турнира считает, что новый формат Лиги чемпионов себя не оправдал, а последние судебные разбирательства подмочили репутацию УЕФА.

8. Итальянские фанаты устроили шествие в поддержку Палестины перед матчем сборной с Израилем в Лиге наций. Они ругали Байдена и Нетаньяху, а также демонстрировали баннер с надписью: «Результат матча Италии и Израиля – поражение человечества». Потребовались повышенные меры безопасности с привлечением примерно тысячи полицейских.

9. В КХЛ «Трактор» уступил «Авангарду» (1:3), «Металлург» проиграл «Ак Барсу» (0:5), «Динамо» победило «Спартак» (5:0).

10. Бенжамен Менди, потерявший пару лет карьеры из-за не получивших подтверждения обвинений в сексуальном насилии, пытается добиться от «Манчестер Сити» компенсации и уже сообщил суду , что был отнюдь не единственным футболистом клуба, участвовавшим в вечеринках сомнительного толка, а вот пострадал почему-то только он.

11. Александра Овечкина перед матчем с «Вегасом» наигрывали на правом фланге , как это бывало и в тренировочном лагере. Форвард «Вашингтона» допустил , что его вообще в ворота поставят, пока идет поиск удачных сочетаний.

12. Илья Яблоков приостановил спортивную карьеру в 21 год. Победитель первенства России 2022 года среди юниоров заявил, что устал от фигурного катания.

13. У «Химок» сложности с тем, чтобы рассчитаться с футболистами. Зарплату и премиальные задерживают около трех месяцев.

14. Блогер Литвин арестован на 13 суток за нападение на фаната ЦСКА. Его девушка рассказала, что Михаил вообще-то активно занимается благотворительностью , а глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией обратился к военному прокурору с просьбой осмотреть ютубера для установления «пригодности к армии».

15. Румынский шахматист Кирилл Шевченко, ранее представлявший Украину, отстранен от соревнований по подозрению в читерстве. В туалетной кабинке, в которую тот часто ходил во время командного чемпионата Испании в Мелилье, был найден подозрительный телефон, доказывающий – по мнению главного арбитра – вину игрока.

16. Президент Сербии Александр Вучич показал объединенный флаг России и Сербии после победы сборной над Швейцарией.

17. НФЛ. «Нью-Йорк Джайентс» проиграли «Цинциннати».

18. Федерация бокса России лишила Hardcore лицензии по боксу и кулачным боям из-за «грубых и систематических нарушений» правил бокса и различных регламентов.

Цитаты дня

«Получал 500 тысяч евро в месяц, но у меня была депрессия. Деньги были ни к чему – я не мог сесть в самолет, принимал таблетки, мне делали укол, чтобы я заснул» . Мвила об игре в России

Касатонов о 90-х: «Две машины угнали, заявлял в милицию – ни ответа, ни привета. На выезды в Новосибирск, Тольятти и Самару брал огромную бутыль воды, чтобы местной не отравиться»

Александр Мостовой: «Назначение Тедеско в сборную Бельгии – это футбольное безобразие! Столько футбольных людей, а они подписывают человека, который даже никогда не играл»

Дмитрий Васильев: «Мировой спорт очень много потерял без россиян. Не хватает той важной составляющей для наших недругов, что некого ругать»

Жирков о молодежи: «Мне не о чем говорить с ними. У нас был хоккей и футбол, а сейчас другие игры, чудовища – Minecraft и другая фигня бесполезная. Не понимаю их вообще, как и в последние годы в сборной»

Попов о Черчесове: «Властный, не очень любит людей, готов идти по головам – так себя не ведут. ЧМ-2018 – случайность. Он тренер не для высоких целей»