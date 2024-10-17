Мбаппе грозит до 6 лет тюрьмы, если его признают виновным в изнасиловании. С отягчающими обстоятельствами – до 10

Килиану Мбаппе грозит тюрьма, если он будет признан виновным в изнасиловании.

Ранее стало известно о начале полицейского расследования по факту жалобы об изнасиловании в отеле в центре Стокгольма, где форвард «Реала » и его друзья ночевали во время поездки в Швецию. Мбаппе назвал эту информацию «фэйком».

Шведская прокуратура выпустила пресс-релиз о начале предварительного расследования после подачи жалобы на изнасилование, не упомянув имя игрока сборной Франции . Однако вскоре появилась информация , что изнасилованная женщина назвала Мбаппе виновником случившегося.

За доказанное изнасилование в Швеции предусмотрено наказание до 6 лет лишения свободы, пишет Le Parisien со ссылкой на Уголовный кодекс Швеции. Наказание может быть как сокращено до 3 лет, так и увеличено до 10 лет при отягчающих обстоятельствах.

По данным Шведского национального совета по предупреждению преступности, средняя продолжительность тюремного заключения за изнасилование в 2019 году составила около 27 месяцев.

Мбаппе обвинили в изнасиловании. Что известно