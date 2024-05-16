Артета о назначении в «Арсенал» в 2019-м: «Проблема была глубоко, все было в полном беспорядке. Нужно было убедить людей, что мы готовы вывести клуб на иной уровень»

Теги Микель Артета премьер-лига Англия Арсенал Футбол

Микель Артета высказался о проблемах «Арсенала» во время своей игровой карьеры.

Нынешний главный тренер «канониров» выступал в составе клуба в качестве игрока с 2011 по 2016 год и был капитаном команды. 

«Я начал говорить со всеми, объединять: «Давайте, давайте сделаем это, ребята». Я был так воодушевлен. [Я думал]: «Я собираюсь сделать все. Я собираюсь сломать здесь все стены. Мы должны сделать это».

[К концу карьеры] наступил момент, когда я чувствовал себя гораздо более заинтересованным в тренерской работе, чем в игре», – сказал испанец.

Также Артета рассказал о состоянии «Арсенала» в 2019 году, когда он возглавил клуб.

«Проблема была очень глубоко. Проблема была в наших корнях. Все было в полном беспорядке.

Нам были нужны наши люди. Мы должны были убедить их, что преданы своему делу и готовы вывести этот клуб на совершенно иной уровень», – сказал главный тренер «Арсенала». 

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1 комментарий
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Да никто не верил в Артету в начало было много поражений
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