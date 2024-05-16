Артета о работе с Гвардиолой: «У нас была невероятная химия. Каждый зрительный контакт ясно давал понять, о чем мы думали в тот момент»

Теги Микель Артета Манчестер Сити премьер-лига Англия Арсенал Пеп Гвардиола Футбол

Микель Артета вспомнил о работе с Пепом Гвардиолой.

«У нас была невероятная химия. Каждый зрительный контакт ясно давал понять, что мы должны были делать или о чем думали в тот момент.

Было захватывающе быть частью чего-то нового», – сказал главный тренер «Арсенала». 

Артета занимал должность ассистента Гвардиолы в «Манчестер Сити» с 2016 по 2019 год. 

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6 комментариев
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Я гляжу на тебя, ты глядишь на меня - искра, буря, безумие ©
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Сенсея превзойти не удалось,хотя был близок
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Химия, химия - вся залупа синяя.
*из школьного фольклора
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Пеп, о чем ты думаешь?" - "Мик, о чем и ты."
"Ох, какие пошлые у тебя мечты."
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