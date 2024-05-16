Артета о работе с Гвардиолой: «У нас была невероятная химия. Каждый зрительный контакт ясно давал понять, о чем мы думали в тот момент»
Микель Артета вспомнил о работе с Пепом Гвардиолой.
«У нас была невероятная химия. Каждый зрительный контакт ясно давал понять, что мы должны были делать или о чем думали в тот момент.
Было захватывающе быть частью чего-то нового», – сказал главный тренер «Арсенала».
Артета занимал должность ассистента Гвардиолы в «Манчестер Сити» с 2016 по 2019 год.
*из школьного фольклора
"Ох, какие пошлые у тебя мечты."