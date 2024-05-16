Артета получил награду за заслуги перед Испанией – орден Изабеллы Католической

Теги Микель Артета премьер-лига Англия Диего Форлан Ла Лига Сборная Испании по футболу Арсенал Политика Футбол

Микель Артета награжден Королевским орденом Изабеллы Католической.

Эта награда вручается по распоряжению короля Испании за выдающиеся заслуги перед страной, а также за развитие международных отношений и сотрудничества с другими странами.

Артета получил орден в посольстве Испании в Лондоне, на церемонии присутствовали его семья, друзья и ряд сотрудников «Арсенала».

«Для меня большая честь получить Королевский орден Изабеллы Католической. Я хотел бы воспользоваться этой возможностью, чтобы от своего имени и от имени своей семьи выразить искреннюю признательность и благодарность королю Испании и министру иностранных дел.

Это поистине замечательный момент – принимать награду сегодня в посольстве Испании в Лондоне, вместе со столькими людьми, которые вдохновляли меня на протяжении всей моей жизни.

Я разделяю эту награду с теми особенными людьми в моей жизни, которые формировали мой путь, помогали мне преодолевать трудности и вместе праздновать успехи. Наконец, все это было бы невозможно без моей прекрасной семьи. Я благодарю вам. Люблю вас», – сказал главный тренер «Арсенала».

Эту награду вручают не только гражданам Испании. Например, бывший футболист сборной Уругвая Диего Форлан также является обладателем ордена.

Фото: arsenal.com

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