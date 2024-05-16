Артета получил награду за заслуги перед Испанией – орден Изабеллы Католической

Микель Артета награжден Королевским орденом Изабеллы Католической.

Эта награда вручается по распоряжению короля Испании за выдающиеся заслуги перед страной, а также за развитие международных отношений и сотрудничества с другими странами.

получил орден в посольстве Испании в Лондоне, на церемонии присутствовали его семья, друзья и ряд сотрудников «Арсенала».

«Для меня большая честь получить Королевский орден Изабеллы Католической. Я хотел бы воспользоваться этой возможностью, чтобы от своего имени и от имени своей семьи выразить искреннюю признательность и благодарность королю Испании и министру иностранных дел.

Это поистине замечательный момент – принимать награду сегодня в посольстве Испании в Лондоне, вместе со столькими людьми, которые вдохновляли меня на протяжении всей моей жизни.

Я разделяю эту награду с теми особенными людьми в моей жизни, которые формировали мой путь, помогали мне преодолевать трудности и вместе праздновать успехи. Наконец, все это было бы невозможно без моей прекрасной семьи. Я благодарю вам. Люблю вас», – сказал главный тренер « ».

Эту награду вручают не только гражданам Испании. Например, бывший футболист сборной Уругвая также является обладателем ордена.

Фото: arsenal.com