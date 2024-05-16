Артета об оливковом дереве, символизирующем корни «Арсенала»: «Я посадил его и сказал: «Это мой подарок. Это живое существо, нельзя дать ему умереть»
Микель Артета рассказал, какую роль для «Арсенала» играет оливковое дерево.
Главный тренер «канониров» посадил оливковое дерево рядом со своим офисом. Оно символизирует возраст клуба и его корни.
«Я посадил дерево и сказал: «Это мой подарок. Теперь вы должны ухаживать за ним. Это живое существо. Вы не можете дать ему умереть.
Этому дереву столько же лет, сколько и нашему футбольному клубу – более 130. Оно будет стоять там каждый божий день. Вы должны смотреть на него, и вы все несете за него ответственность», – сказал Артета.