Артета об оливковом дереве, символизирующем корни «Арсенала»: «Я посадил его и сказал: «Это мой подарок. Это живое существо, нельзя дать ему умереть»

Теги Микель Артета премьер-лига Англия Арсенал Футбол

Микель Артета рассказал, какую роль для «Арсенала» играет оливковое дерево.

Главный тренер «канониров» посадил оливковое дерево рядом со своим офисом. Оно символизирует возраст клуба и его корни.

«Я посадил дерево и сказал: «Это мой подарок. Теперь вы должны ухаживать за ним. Это живое существо. Вы не можете дать ему умереть.

Этому дереву столько же лет, сколько и нашему футбольному клубу – более 130. Оно будет стоять там каждый божий день. Вы должны смотреть на него, и вы все несете за него ответственность», – сказал Артета

11 комментариев
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А еще назвали его Игорем)
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Ответ Мукунку хороший
Друг друга?)
конечно!
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Хорошая история. Но она вряд-ли подсластит ощущения от победы «МанСити»…. Увы.
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Оливки > лимонов?))
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..и поливать не надо.. там теперь Зина плачет..
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Климат в Лондоне для оливкового дерева это самое то
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С Холанда пример взял?
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А в конце сезона, вы должны будете испечь мне пирог
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Ответ Рики тики тави
И гладить все обязаны перед матчем.
И удобрять. Как песели
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Ответ Рики тики тави
И гладить все обязаны перед матчем.
Друг друга?)
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