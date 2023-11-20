Карпин о сборной России: «Работа с лучшими футболистами страны доставляет удовольствие»

Валерий Карпин рассказал, что получает удовольствие от работы в сборной России.

– В чем для вас заключается удовольствие от работы главным тренером сборной России? Это же удовольствие для вас, да?

– Прежде всего, да. Если бы были только обязательства, то понятно, такая работа не приносила бы удовольствие. Удовольствие доставляет работа с лучшими футболистами страны на данный момент, увидеться с ними и потренировать их.

Надеюсь, что они что‑то получают на этих сборах, ну и мы тоже получаем удовольствие и информацию, – сказал главный тренер сборной России.

Сегодня российская команда проведет товарищеский матч со сборной Кубы. Начало – в 19:30 по московскому времени.

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