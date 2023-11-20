Карпин о сборной России: «Работа с лучшими футболистами страны доставляет удовольствие»

Теги премьер-лига Россия Сборная России по футболу Валерий Карпин Матч ТВ Футбол

Валерий Карпин рассказал, что получает удовольствие от работы в сборной России.

– В чем для вас заключается удовольствие от работы главным тренером сборной России? Это же удовольствие для вас, да?

– Прежде всего, да. Если бы были только обязательства, то понятно, такая работа не приносила бы удовольствие. Удовольствие доставляет работа с лучшими футболистами страны на данный момент, увидеться с ними и потренировать их.

Надеюсь, что они что‑то получают на этих сборах, ну и мы тоже получаем удовольствие и информацию, – сказал главный тренер сборной России.

Сегодня российская команда проведет товарищеский матч со сборной Кубы. Начало – в 19:30 по московскому времени. 

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11 комментариев

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Dmitry Orlov
Ответ Stanislav Samoylov
Откуда ему знать?
Почему он не знает? Потому что в сборной нет Дзюбы, Смолова, Кокорина, Захаряна, Дениса Давыдова, Прокопа, Слона?
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Владимир Молявин
Хорошо сказал.
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Гоша Петров
Ответ Муканов Арманбек
Это же сарказм был?
назови своей нации хороших футболистов Арманбек
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Причёска Бэйла
Ответ Гоша Петров
назови своей нации хороших футболистов Арманбек
Они ремонт делают
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Птюч, Ёж.
Ответ Гоша Петров
назови своей нации хороших футболистов Арманбек
Равшан и Джамшут 😂
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Муканов Арманбек
Ответ Гоша Петров
назови своей нации хороших футболистов Арманбек
Ребята сегодня будут биться за выход на Евро,хороших игроков достаточно.
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