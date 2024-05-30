«Лас-Пальмас» получил от «Барсы» 18 млн евро за Педри благодаря бонусам. Общая сумма трансфера – 23 млн
«Лас-Пальмас» получил от «Барселоны» 18 млн евро за Педри благодаря бонусам.
Изначально каталонцы купили хавбека в 2019 году за 5 млн, но за последние 5 лет «Лас-Пальмас» заработал дополнительно еще 18 млн благодаря успешным выступлениям 21-летнего игрока.
Таким образом, общая сумма трансфера составила 23 млн. Больше подобных бонусов не предусмотрено.
При этом в случае ухода Педри в другой клуб «Лас-Пальмас» получит 15% от суммы будущего трансфера.
И Педри очень сильно помогает команде, когда находится на поле.
Осталось его окончательно «вылечить», чтобы не пропускал много матчей по ходу сезона, и вообще будет прекрасно )
Там увидели талант, сям по детским и юниорским возрастам - опа, воспитанник московской школы родом из деревни энного уезда.
Просто для сравнения, как Галицкий наоткрывал филиалов своей академии по краю(хотя было дело, что переманивали и из других школ, не отрицаю), а сколько филиалов Динамо, коней, Спартака, Локо по стране? Вот-вот. Зато московские школы самые лучшие.