«Лас-Пальмас» получил от «Барсы» 18 млн евро за Педри благодаря бонусам. Общая сумма трансфера – 23 млн

«Лас-Пальмас» получил от «Барселоны» 18 млн евро за Педри благодаря бонусам.

Изначально каталонцы купили хавбека в 2019 году за 5 млн, но за последние 5 лет «Лас-Пальмас» заработал дополнительно еще 18 млн благодаря успешным выступлениям 21-летнего игрока.

Таким образом, общая сумма трансфера составила 23 млн. Больше подобных бонусов не предусмотрено.

При этом в случае ухода Педри в другой клуб « » получит 15% от суммы будущего трансфера.