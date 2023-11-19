Карпин о приглашении игроков старше 30 в сборную: «Зачем? Они хотят? Я тоже хочу, но меня не вызывают»

Теги Зенит премьер-лига Россия Сборная России по футболу ПАОК высшая лига Греция Валерий Карпин Александр Ерохин Магомед Оздоев Спорт-Экспресс Футбол

Валерий Карпин высказался о привлечении футболистов старше 30 лет в сборную.

– Вопрос про игроков старше 30: Александр Ерохин сказал, что хотел бы попасть в сборную, Магомед Оздоев вообще заявил, что даже с вами незнаком. У вас нет мысли пересмотреть свою позицию и на какой-то матч вызвать футболистов только старше 30?

– Зачем? Они хотят? Я тоже хочу, но меня не вызывают, – сказал главный тренер сборной России.

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18 комментариев

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Пикачу82
Очень зря, по мне так возраст вообще не должен играть ни какой роли в определении вызывать игрока в сборную или нет. Да хоть 40 если человек в форме, у него горят глаза и он может принести пользу, передать опыт молодым, быть лидером на поле и в раздевалке, помочь где-то тренеру... Слишком много в Валере негатива
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Фан Рубина
Ну сегодня после Золотого матча добавились подходящие кандидаты в сборную. Карпину тоже надо подсуетиться и поучаствовать в матче, тогда есть шанс на вызов.
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interested
Ответ ro44an.siz
Знатно Валера Рукаку зачехлил, а тот бы и почку отдал бы, лишь бы рекорд Кержа побить
К нему же и Роналду, и Месси и многие другие примеры. В бою молодёжь без обстрелянных старших бойцов теряется и ошибается.
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Ярик01
Ответ Dmitry Orlov
А что, сборная сейчас на чемпионат мира/Европы отобралась, или где? Или её до отборов даже не допустили?
Зачем тогда вообще сборная с такой логикой и зачем вообще нужен Карпин в сборной что анонсировал что уедет в Эстонию следующим летом?
У опытных футболистов и молодежь учится
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Vovker
...сказал Валерий Карпин, глядя в зеркало
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ro44an.siz
Знатно Валера Рукаку зачехлил, а тот бы и почку отдал бы, лишь бы рекорд Кержа побить
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Spaten
Почесал голову и записал в блокнот: центр обороны- Осипенко , Солдатёнков, Онопко.
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Ильдар Исмагилов
Так вызвал бы себя🤡
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interested
Невиданный критерий отбора: ни мастерство, ни опыт, ни техническое оснащение, ни физическое состояние - не учитываются?!
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Dmitry Orlov
Журналист вроде бы начал логично. Но потом закончил такой жестью, что вопрос потерял смысл, на предложение "на какой-то матч вызвать футболистов только старше 30" можно разве что предложить посмотреть ретроматч Локомотива и ЦСКА. Там все старше 30.
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Ярик01
зачем нужны были Жирков и Игнашевич на ЧМ18?
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justbored
К 30 сформировавшиеся личности уже. Валера явно любит быть единственным дедом на деревне.
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Dmitry Orlov
Ответ ro44an.siz
Знатно Валера Рукаку зачехлил, а тот бы и почку отдал бы, лишь бы рекорд Кержа побить
Почему все вспоминают про Рукаку, а что например Смолова он тоже как бы "зачехлил" - никто?
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