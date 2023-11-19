Карпин о приглашении игроков старше 30 в сборную: «Зачем? Они хотят? Я тоже хочу, но меня не вызывают»

Валерий Карпин высказался о привлечении футболистов старше 30 лет в сборную.

– Вопрос про игроков старше 30: сказал, что хотел бы попасть в сборную, вообще заявил, что даже с вами незнаком. У вас нет мысли пересмотреть свою позицию и на какой-то матч вызвать футболистов только старше 30?

– Зачем? Они хотят? Я тоже хочу, но меня не вызывают, – сказал главный тренер сборной России.

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