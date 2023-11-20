Карпин думает, что премиальные не повлияли бы на игру сборной России: «Считаете, какая-то сумма оправдывает риск получения травмы? Здоровье не купишь»

Теги премьер-лига Россия Сборная России по футболу РФС Валерий Карпин деньги Футбол

Валерий Карпин полагает, что игроков сборной России бонусы не мотивируют.

– Вы считаете, что какая-то сумма оправдывает риск получения травмы в нынешних матчах? Здоровье не купишь. Поэтому смысла в премиальных не вижу.

Захочет РФС выплачивать премиальные – окей, отказываться не будем.

– Повлияло бы премирование на игру футболистов?

– Мое мнение – нет, – сказал главный тренер сборной России.

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2 комментария

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Bill Zapulil
Давайте ещё премиальными мотивировать🤦‍♂️

В целом, Карпин стоически выдерживает весь этот алес, поскольку в таком подвешенном состоянии не работал ещё никто из современных тренеров. Сборную надо? Надо. Ситуацию все знают? Все знают. Вопросы у журналистов тупые? Тупые? Повторяются бесконечно идиотские вопросы? Повторяются. Ещё и мотивировать граждан разной степени осознанности…

Да Карпин молоток!
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Антон Савельев
Кому вообще в голову приходит в одном предложении ставить слова премия и сборная ? Вы там с дуба упали?
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