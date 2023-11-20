Карпин думает, что премиальные не повлияли бы на игру сборной России: «Считаете, какая-то сумма оправдывает риск получения травмы? Здоровье не купишь»

Валерий Карпин полагает, что игроков сборной России бонусы не мотивируют.

– Вы считаете, что какая-то сумма оправдывает риск получения травмы в нынешних матчах? Здоровье не купишь. Поэтому смысла в премиальных не вижу.

Захочет РФС выплачивать премиальные – окей, отказываться не будем.

– Повлияло бы премирование на игру футболистов?

– Мое мнение – нет, – сказал главный тренер сборной России.

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