Карпин думает, что премиальные не повлияли бы на игру сборной России: «Считаете, какая-то сумма оправдывает риск получения травмы? Здоровье не купишь»
Валерий Карпин полагает, что игроков сборной России бонусы не мотивируют.
– Вы считаете, что какая-то сумма оправдывает риск получения травмы в нынешних матчах? Здоровье не купишь. Поэтому смысла в премиальных не вижу.
Захочет РФС выплачивать премиальные – окей, отказываться не будем.
– Повлияло бы премирование на игру футболистов?
– Мое мнение – нет, – сказал главный тренер сборной России.
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В целом, Карпин стоически выдерживает весь этот алес, поскольку в таком подвешенном состоянии не работал ещё никто из современных тренеров. Сборную надо? Надо. Ситуацию все знают? Все знают. Вопросы у журналистов тупые? Тупые? Повторяются бесконечно идиотские вопросы? Повторяются. Ещё и мотивировать граждан разной степени осознанности…
Да Карпин молоток!