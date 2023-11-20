Анзор Кавазашвили: «Карпину давно надо было подготовить государственную программу развития футбола в России. Призыв уезжать в Европу хорош, но эти мальчики никому не нужны»

Анзор Кавазашвили раскритиковал Валерия Карпина за совет игрокам уезжать из РПЛ.

« не надо плакать и говорить всем футболистам: уходите в европейские клубы и играйте там для развития. Потом Березуцкий то же самое [сказал].

Этот призыв может быть отличным, когда границы открыты, и со всем миром добрые отношения. Но эти мальчики никому за рубежом не нужны. У них своих полно. Они прекрасно с ними работают, и в Европе, и в Южной Америке. Они всех их выращивают на продажу, поэтому много иностранцев в европейских топ-клубах.

Я думаю, что Карпину уже давно надо было сесть и подготовить государственную программу по развитию футбола в Российской Федерации.

Надо в детско-юношеских школах поднять зарплату тренерам профессионалам до небес. Сколько наших бывших футболистов сейчас выступают различными экспертами на телеканалах? Они не тренируют, а зарабатывают деньги.

В Советском Союзе начинали работать таким образом, и их постепенно назначали», – сказал бывший вратарь «Спартака» и сборной и экс-член комитета по этике.

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