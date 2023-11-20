Анзор Кавазашвили: «Карпину давно надо было подготовить государственную программу развития футбола в России. Призыв уезжать в Европу хорош, но эти мальчики никому не нужны»
Анзор Кавазашвили раскритиковал Валерия Карпина за совет игрокам уезжать из РПЛ.
«Карпину не надо плакать и говорить всем футболистам: уходите в европейские клубы и играйте там для развития. Потом Березуцкий то же самое [сказал].
Этот призыв может быть отличным, когда границы открыты, и со всем миром добрые отношения. Но эти мальчики никому за рубежом не нужны. У них своих полно. Они прекрасно с ними работают, и в Европе, и в Южной Америке. Они всех их выращивают на продажу, поэтому много иностранцев в европейских топ-клубах.
Я думаю, что Карпину уже давно надо было сесть и подготовить государственную программу по развитию футбола в Российской Федерации.
Надо в детско-юношеских школах поднять зарплату тренерам профессионалам до небес. Сколько наших бывших футболистов сейчас выступают различными экспертами на телеканалах? Они не тренируют, а зарабатывают деньги.
В Советском Союзе начинали работать таким образом, и их постепенно назначали», – сказал бывший вратарь «Спартака» и сборной СССР и экс-член комитета по этике.
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Он тренер. Его задача готовить команду к предстоящим турнирам, при том что даже неизвестно когда они состоятся. И он с этим вполне справляется, как мне кажется. Наверняка сложно сказать, пока они не начались.