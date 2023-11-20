Анзор Кавазашвили: «Карпину давно надо было подготовить государственную программу развития футбола в России. Призыв уезжать в Европу хорош, но эти мальчики никому не нужны»

Теги Василий Березуцкий премьер-лига Россия Сборная России по футболу Валерий Карпин Анзор Кавазашвили сборная СССР Политика Футбол

Анзор Кавазашвили раскритиковал Валерия Карпина за совет игрокам уезжать из РПЛ.

«Карпину не надо плакать и говорить всем футболистам: уходите в европейские клубы и играйте там для развития. Потом Березуцкий то же самое [сказал].

Этот призыв может быть отличным, когда границы открыты, и со всем миром добрые отношения. Но эти мальчики никому за рубежом не нужны. У них своих полно. Они прекрасно с ними работают, и в Европе, и в Южной Америке. Они всех их выращивают на продажу, поэтому много иностранцев в европейских топ-клубах.

Я думаю, что Карпину уже давно надо было сесть и подготовить государственную программу по развитию футбола в Российской Федерации.

Надо в детско-юношеских школах поднять зарплату тренерам профессионалам до небес. Сколько наших бывших футболистов сейчас выступают различными экспертами на телеканалах? Они не тренируют, а зарабатывают деньги.

В Советском Союзе начинали работать таким образом, и их постепенно назначали», – сказал бывший вратарь «Спартака» и сборной СССР и экс-член комитета по этике.

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23 комментария

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JENNINGS
А что, разве тренер сборной должен составлять гос программы по развитию футбола?
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SPB Patriot
Карпин все правильно говорит и делает. Все по факту. Как бы ни было грустно, но сейчас игры сборной никому не нужны.
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TaR
Ответ JENNINGS
А что, разве тренер сборной должен составлять гос программы по развитию футбола?
Конечно главный тренер. Должен подготовить программу начиная с детского футбола, обещая через пару месяцев дать результат. Выступить с презентацией перед чиновниками, обещать все сделать на общественных началах, а потом отчитаться. При не достижении результата - расстрелять
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Пикачу82
А не РФС ли должен заниматься развитием футбола в стране и готовить программы? У РФС это в уставе вообще-то прописано, что то старый совсем поплыл...
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kellhus
Ответ Пикачу82
А не РФС ли должен заниматься развитием футбола в стране и готовить программы? У РФС это в уставе вообще-то прописано, что то старый совсем поплыл...
По удивительному совпадению этот человек продолжительное время работал РФС.
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EvgenO4
Ответ Пикачу82
А не РФС ли должен заниматься развитием футбола в стране и готовить программы? У РФС это в уставе вообще-то прописано, что то старый совсем поплыл...
Дед - старый. Не помнит ни хрена… (с)
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Владимир Абрамов
Ответ JENNINGS
А что, разве тренер сборной должен составлять гос программы по развитию футбола?
Не должен. Однако может. Может даже JENNIGS из комментов на спортс.ру. А тем более человек, который назначен ФРС на одну из самых важных должностей в футболе. Кавазашли по сути критикует и предлагает распорядиться авторитетом не для того чтобы давать советы в интервью, а чтобы что-то системно изменить. Справедливо? Бог знает. Когда сам Кавазашвили был членом комитета по этике он этим шансом не воспользовался.
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Пикачу82
Ответ JENNINGS
А что, разве тренер сборной должен составлять гос программы по развитию футбола?
Нет, для этого есть РФС и Минспорта России
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Дмитрий Агалаков
У нас куча бездарных чиновников в спорте, в футболе в том числе: Роднина, Дурова, Свищёв, Мутко, газовые оккупанты РФС. Может их всех разогнать, раз Карпин готовить программы должен?
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Censormorum
Да чего уж мелочиться? Карпину давно пора подготовить программу развития всей России. Валера не пойми чем вот уже несколько лет занимается.
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Kirkorofff
Карпин что философ какой? Или чиновник?
Он тренер. Его задача готовить команду к предстоящим турнирам, при том что даже неизвестно когда они состоятся. И он с этим вполне справляется, как мне кажется. Наверняка сложно сказать, пока они не начались.
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Benjamin
И заодно в Госдуму баллотироваться. В какой извращенной реальности живут эти люди??
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Нургалиев Разрешил
Ну да, Карпина же работа, ага
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Олег Акимов
Он тренер сборной, какую программу он вам должен составить? А для чего пассажиры из РФС и Минспорта?
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pit4er
Там не то что мальчиков берут, а 30-летнего мужика взяли. Было бы желание как у Кузяева, тогда всё возможно
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Биомеханоид
Карпину давно пора занятся самолётостроением и космической программой, а не плакать.
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Sobachkin
Почему не нужны? Может уровень у них дно, а понтов много!
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Гамарджоба Генацвале
Хиддинк, помнится, тоже программу некую предложил по подготовке молодых игроков. Только из этой программы ничего так и не сделали.
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ta-tosha
Ну какие госпрограммы, какой в них толк? На самом деле, тут нужно вспомнить старую футбольную кричалку - Атакуй, не атакуй, все равно получишь х…
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