Агент Барбозу о Роналду: «Вряд ли он будет играть полные матчи на Евро. Но у него большой вес в сборной, и не пригласить Криштиану гораздо опаснее, чем включить его в заявку» 

Паулу Барбоза оценил включение Криштиану Роналду в заявку сборной Португалии на Евро-2024.

— У Криштиану есть статус в команде. От этого никуда не деться. Это позволяло Криштиану рассчитывать на то, что тренеры вызовут его в сборную.

Но вопрос в другом. Будет ли он проходить в основной состав и проводить на поле полные матчи? А то, что его вызвали... Любой тренер поступил бы точно так же.

— Никто из тренеров с авторитетом Роналду совладать не может?

— Конечно.

— побаивается Криштиану?

— Отвечу так. У Роналду большой вес в команде. И не пригласить Криштиану — гораздо опаснее, чем включить его в заявку. Но повторю свою мысль: вряд ли он будет играть полные матчи на турнире в Германии. В общем, не позвать Криштиану на Евро было бы ошибкой.

— Разве 10 голов Роналду в отборочном цикле не серьезный аргумент в пользу его включения в заявку?

— Согласен. Но нужно же смотреть на уровень соперников. Хотя я считаю, что его все равно надо было пригласить. Все будет зависеть от его формы. Роналду еще надо будет сыграться с футболистами из европейских чемпионатов. Понятно, что это другой уровень по сравнению с Саудовской Аравией.

— В последний раз Роналду выступал за сборную в марте — в товарищеском матче со Словенией. Как бы оценили его игру?

— Я бы не сказал, что он произвел сильное впечатление. Думаю, Криштиану способен играть лучше.

— Кто основной конкурент Роналду в сборной ?

— Сложно сказать... Его место пока никто не трогает. Но на бумаге есть другие варианты. Все зависит от схемы. Но, конечно, Жоау Феликс может играть на этой позиции. Есть Бернарду Силва. Кто еще? Появился новый футболист, который способен на многое. 21-летний Франсишку Консейсау из «Порту». Игроков хватает.

— На ваш взгляд, Роналду на Евро должен быть игроком ротации?

— Все зависит от его формы. Если Роналду в порядке, то должен начинать матчи, а потом его уже можно менять, – сказал футбольный агент.