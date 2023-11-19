Тихонов о словах Карпина про товарищеские матчи: «Мы на тренировках не жалели друг друга, проигрыш был безобразием. Зовите в сборную тех, кто будет убиваться»

Теги Андрей Тихонов премьер-лига Россия Сборная России по футболу Валерий Карпин товарищеские матчи (сборные) Матч ТВ Футбол

Андрей Тихонов предложил вызывать в сборную игроков, для которых это важно.

Ранее главный тренер национальной команды России Валерий Карпин поставил под сомнение то, что раньше игроки «умирали» в товарищеских матчах.

«Зная Валерия Карпина, мы с ним вместе играли и тренировались, он в данный момент защищает футболистов.

Если бы он сам играл в товарищеских матчах, он бы выглядел по‑другому. Мы на тренировках убивались, не жалели друг друга.

Для нас проигрыш на тренировках был безобразием. Мы злились, друг друга оскорбляли, но за пределы тренировки это не выходило.

Я знаю, как Карпин работал. Он защищает футболистов.

Говорят, что нет у нас точки, к которой должна сборная идти. Тогда зовите тех игроков, которые будут убиваться и выкладываться», – сказал бывший полузащитник «Спартака».

Карпин о товарищеских матчах: «Что значит важен результат? Любой ценой, чтобы все умерли, получили травмы, но добились результата? Такого нет и не будет»

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16 комментариев

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Demyan Grachev
так паспортисты и убиваются..в кальянных...столько народу полегло)
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Полуэктов Пётр
А зачем это нужно?
У Сборной нет целей в ближайшие годы. Какой смысл убиваться в товарняке с Кубой?
+10
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Юрген
Тихонов прав. Вспомним знаменитый товарняк с Францией на выезде 0-0, когда искрило на поле, а подтрибунке произошла заварушка где Карпин разодрался с Зиданом.
+9
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Lil Wayne
Ну убивался Тихонов в матчах за сборную, чего он достиг с ней, вот вопрос?
P.s Забил 1 гол за 29 матчей..
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Nikro9
Убиваться будут те, кто не играл еще в сборной, и не то не факт, учитывая на общий настрой старичков в команде
А так Карпин сейчас и экспериментирует с такими
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Anthony Wrynn
Господи, зачем они между собой срутся и показать свое экспертное мнение и превосходство, когда это не надо
лишь бы срань устроить
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interested
Не перевелись мужины в русском футболе!
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Pooch
Андрюша забыл сказать, что после товарняков он с командой играл официальные игры и поэтому надо было поддерживать командную игру на высоком уровне. А сейчас ради чего костьми ложиться в товарняке? Чтоб через пару месяцев скатать еще такой же? После которого будет еще такой же?

Все таки спартаковские ветераны это прям кладезь глупостей.
Хотя до сих пор считал Тихонов наиболее адекватным из них, но….
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Не уверен!!
Я чего то не понял. Он сравнил товарняки с обычными тренировками?
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Не уверен!!
Ответ Юрген
Тихонов прав. Вспомним знаменитый товарняк с Францией на выезде 0-0, когда искрило на поле, а подтрибунке произошла заварушка где Карпин разодрался с Зиданом.
Тихонов не может быть прав априоре. Ведь футболистов сборной готовит клуб. В клубе футболисты не выгрызают себе место в основе, так как его будут ставить в состав благодаря лимиту. Или на свободное место, которое останется для русских или на ту позицию куда не смогут купить легионера. А что может футболист поменять в своей философии приезжая в сборную? Это все не возможно изменить болтовней ни со стороны Карпина, ни таких как Радимов и Тихонов.
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Полуэктов Пётр
Ответ SkSK
БОЛЕЛЬЩИКИ!!!! Именно они являются (точнее должны являться) главным смыслом качественно выполнять свою РАБОТУ!
А нельзя качественно выполнять свою работу, при этом не "убиваясь"?
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interested
Ответ Anthony Wrynn
Господи, зачем они между собой срутся и показать свое экспертное мнение и превосходство, когда это не надо лишь бы срань устроить
Лексикон твой - "срань", да ещё под прикрытием - "Господи".
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Anthony Wrynn
Ответ interested
Лексикон твой - "срань", да ещё под прикрытием - "Господи".
Господи это как выражение, не означает что я к нему прям обращаюсь
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