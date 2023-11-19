Тихонов о словах Карпина про товарищеские матчи: «Мы на тренировках не жалели друг друга, проигрыш был безобразием. Зовите в сборную тех, кто будет убиваться»

Андрей Тихонов предложил вызывать в сборную игроков, для которых это важно.

Ранее главный тренер национальной команды России Валерий Карпин поставил под сомнение то, что раньше игроки «умирали» в товарищеских матчах.

«Зная Валерия Карпина, мы с ним вместе играли и тренировались, он в данный момент защищает футболистов.

Если бы он сам играл в товарищеских матчах, он бы выглядел по‑другому. Мы на тренировках убивались, не жалели друг друга.

Для нас проигрыш на тренировках был безобразием. Мы злились, друг друга оскорбляли, но за пределы тренировки это не выходило.

Я знаю, как Карпин работал. Он защищает футболистов.

Говорят, что нет у нас точки, к которой должна сборная идти. Тогда зовите тех игроков, которые будут убиваться и выкладываться», – сказал бывший полузащитник «Спартака».

Карпин о товарищеских матчах: «Что значит важен результат? Любой ценой, чтобы все умерли, получили травмы, но добились результата? Такого нет и не будет»

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