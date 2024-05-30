Кирьяков об «Урале» и 0:2 от «Акрона»: «Трудно представить, что в гостях он сможет играть с позиции силы. Но Гончаренко с его опытом способен найти ключи к сопернику»

Сергей Кирьяков оценил шансы «Урала» остаться в Мир РПЛ.

В первом стыковом матче екатеринбуржцы проиграли дома «Акрону» (0:2).

«По сравнению с успешной прошлой весной в Кубке России «Акрон» сохранил свой игровой почерк, и я думаю, даже улучшил его. Команда как раньше при Калешине, так и нынешней весной при Тедееве, играла большинство матчей с позиции силы, первым номером.

Для меня «Акрон» изначально был претендентом на выход в . Возможно, даже претендентом номер один. Причем на то, чтобы выйти даже с первых двух мест, напрямую, без переходных матчей. Не знаю, почему в итоге они проиграли ряд матчей и стала только третьей. Но ее потенциал хорошо виден по матчу с «Уралом».

«Акрон» — команда очень хорошего уровня. Подбор игроков у нее достаточно серьезный, соответствующий уровню РПЛ. Поэтому я в принципе предполагал, что она даст бой в стыках. Даже был уверен в этом.

Не знал, в каком состоянии будет «Урал». И тяжело было сравнивать его с « » — все-таки уровни команд РПЛ и лиги немножко разные. Но знал, что «Уралу» будет непросто. Что и доказал первый матч.

Есть ли у «Урала» шансы спастись? Футбол часто доказывает, что возможно все. Но то, что мы видели в первом матче, делает уже «Акрон» фаворитом переходных матчей. И за счет качества игры, и за счет выездного счета 2:0.

«Уралу» будет очень сложно в ответной встрече. И нужно очень сильно постараться, чтобы нивелировать отставание и довести игру хотя бы до серии пенальти. Не знаю, что нужно сделать для того, чтобы отыграть этот перевес. Тяжело в это верится, если смотреть первый матч. «Уралу» тяжело далась игра, особенно в атаке. Трудно представить, что в гостях он сможет играть с позиции силы.

Но тут многое зависит от стратегий, которые выберут тренеры. « » надо идти сразу в атаку, но это может привести и к ошибкам в обороне, из-за которых шансы окончательно утратятся. Интересно, что придумает . Но с его опытом он способен найти ключи к «Акрону», – сказал бывший главный тренер «Ленинградца».