Месси забил 11-й гол и вышел на 3-е место в гонке бомбардиров МЛС, догнав Суареса. У Бентеке и Аранго – по 13 мячей. Лео – 1-й по «гол+пас» (11+9)

Лионель Месси забил 11-й гол и вышел на 3-е место в гонке бомбардиров МЛС.

Форвард « » отличился в матче с «Атланта Юнайтед» (1:3) и сравнялся со своим одноклубником , при этом проведя на 4 игры меньше, чем уругваец – 11 против 15.

Лидируют в списке с 13 мячами Кристиан Бентеке (« ») и Кристиан Аранго (« »).

По системе «гол+пас» первое место в сезоне занимает Месси – 11+9. Вторым идет Аранго (13+4), третьим – Суарес (11+5).

Подробнее статистика Месси – здесь, Суареса – здесь.