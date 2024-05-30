Месси забил 11-й гол и вышел на 3-е место в гонке бомбардиров МЛС, догнав Суареса. У Бентеке и Аранго – по 13 мячей. Лео – 1-й по «гол+пас» (11+9)

Теги МЛС Ди Си Юнайтед Лионель Месси Луис Суарес Реал Солт Лейк Кристиан Бентеке Кристиан Аранго Дуке Интер Майами Футбол

Лионель Месси забил 11-й гол и вышел на 3-е место в гонке бомбардиров МЛС.

Форвард «Интер Майами» отличился в матче с «Атланта Юнайтед» (1:3) и сравнялся со своим одноклубником Луисом Суаресом, при этом проведя на 4 игры меньше, чем уругваец – 11 против 15.

Лидируют в списке с 13 мячами Кристиан Бентеке («Ди Си Юнайтед») и Кристиан Аранго («Реал Солт Лейк»).

По системе «гол+пас» первое место в сезоне МЛС занимает Месси – 11+9. Вторым идет Аранго (13+4), третьим – Суарес (11+5).

Подробнее статистика Месси – здесь, Суареса – здесь.

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20 комментариев
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Ответ Константин Шангареев
невозможно смотреть эту лигу пешеходов, даже рпл динамичнее выглядит
Так не смотри)
+7
-3
+4
Бентеке лютый был когда-то
+4
-1
+3
Ответ Константин Шангареев
невозможно смотреть эту лигу пешеходов, даже рпл динамичнее выглядит
ага, как-будто ты смотрел
+6
-3
+3
Ответ che kaif
Жесть весь спортц в млсе.всем пофигу какую стату там набивает в любительской лиге Месси.надо было в ПСЖ тащить в частности в плей оф лч
https://www.whoscored.com/Regions/74/Tournaments/22/Seasons/9129/Stages/21037/PlayerStatistics/France-Ligue-1-2022-2023

Лицо к осмотру:))
+7
-4
+3
Ответ che kaif
Жесть весь спортц в млсе.всем пофигу какую стату там набивает в любительской лиге Месси.надо было в ПСЖ тащить в частности в плей оф лч
Самый результативный игрок в истории ЧМ по гол+пас, единственный игрок в истории ЧМ кто забивал на всех стадиях турнира:) Единственный 2х кратный МВП ЧМ:) Если это не тащер, то даже боюсь спросить кто:))🐓🇵🇹
+6
-5
+1
Вышел на третье место в мексиканской лиге - значит надо срочно дать Карлу сусальный баллон.
0
0
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Ответ Константин Шангареев
одноклеточный?
у тебя? Сочувствую
+1
-1
0
Ответ Константин Шангареев
невозможно смотреть эту лигу пешеходов, даже рпл динамичнее выглядит
Рейтинги футбольных лиг мира:
https://www.globalfootballrankings.com/
На 16 месте MLS находится.
+1
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Ответ che kaif
Лицо к осмотру кубок Франции слили. Лч слили. Стата что ему набили Ней с Мбаппе ни о чем не говорит
Ну теперь Неймар действует по вашим заветам - получает награды за все достижения клуба, сосредоточившись на любимых занятиях: покере и вечеринках☝️👏👏👏
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Ответ che kaif
Лицо к осмотру кубок Франции слили. Лч слили. Стата что ему набили Ней с Мбаппе ни о чем не говорит
Без Месси смотрю в ЛЧ каждый год победы:)) Кубок Франции тебе самому не смешно?:))
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Ответ rigobersong
Без Месси смотрю в ЛЧ каждый год победы:)) Кубок Франции тебе самому не смешно?:))
Полуфинал уже есть и это самым юным составом в лч и в первый год тренерства Энрике))дальше больше
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