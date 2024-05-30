Месси забил 11-й гол и вышел на 3-е место в гонке бомбардиров МЛС, догнав Суареса. У Бентеке и Аранго – по 13 мячей. Лео – 1-й по «гол+пас» (11+9)
Лионель Месси забил 11-й гол и вышел на 3-е место в гонке бомбардиров МЛС.
Форвард «Интер Майами» отличился в матче с «Атланта Юнайтед» (1:3) и сравнялся со своим одноклубником Луисом Суаресом, при этом проведя на 4 игры меньше, чем уругваец – 11 против 15.
Лидируют в списке с 13 мячами Кристиан Бентеке («Ди Си Юнайтед») и Кристиан Аранго («Реал Солт Лейк»).
По системе «гол+пас» первое место в сезоне МЛС занимает Месси – 11+9. Вторым идет Аранго (13+4), третьим – Суарес (11+5).
Лицо к осмотру:))
https://www.globalfootballrankings.com/
На 16 месте MLS находится.