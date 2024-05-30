Флик возглавил «Барсу», «Бавария» назначила Компани, «Олимпиакос» выиграл Лигу конференций, Дзюба ушел из «Локо» и другие новости

1. Ханс-Дитер Флик возглавил «Барселону», подписав контракт до 30 июня 2026 года. Бывший тренер «Баварии» и сборной Германии считает, что вместе с каталонцами «может многого добиться».

2. Венсан Компани из вылетевшего из АПЛ «Бернли» стал главным тренером «Баварии», контракт – до лета 2027 года. Бельгийцу «нравится, когда команда владеет мячом, агрессивна и смела на поле». Связь с Пепом Гвардиолой сыграла роль при назначении тренера.

3. «Олимпиакос» победил «Фиорентину» (1:0) в финале Лиги конференций, забив на 116-й минуте, и выиграл для Греции первый турнир УЕФА в истории. Испанский тренер Хосе Луис Мендилибар взял еврокубок второй год подряд. А «фиалки» проиграли второй финал ЛК подряд.

4. Кубок Стэнли. «Эдмонтон» обыграл «Даллас» (5:2), сравняв счет в финальной серии Запада – 2-2.

5. Котов обыграл Вавринку на «Ролан Гаррос», Рублев, Синнер, Алькарас, Циципас вышли в 3-й круг. Швентек отыграла матчбол у Осаки, Гауфф, Жабер пробились в 3-й круг, Гарсия выбыла.

6. «Урал» дома проиграл «Акрону» (0:2) в первом стыковом матче за право выступать в Мир РПЛ, «Пари НН» на своем поле уступил тульскому «Арсеналу» (1:2).

7. Трансферы. «Локомотив» объявил об уходе Дзюбы, Магкеева, Жемалетдинова и не готов платить Джикии 1,5 млн евро в год. Брат Чалова заявил об уходе Федора из ЦСКА летом и назвал цвета будущей команды (сине-белые); тут же написали про переговоры с «Марселем», но потом Даниил поправился: цвета – зелено-фиолетовые. Коваленко может уйти из «Зенита» летом. Миранчук может перейти в «Болонью» из «Аталанты».

8. Тренер Мурад Мусаев продлил контракт с «Краснодаром» до 31 мая 2026 года.

9. МЛС. «Интер Майами» проиграл дома «Атланта Юнайтед» (1:3) – первое поражение флоридцев за последние 9 матчей. Лионель Месси забил впервые за 3 игры.

10. Александр Кержаков возглавил «Кайрат». Клуб идет 3-м в чемпионате Казахстана.

11. Российские фигуристы Генрих Гартунг и Ульяна Ташкинова получили открепление от ФФКР и планируют перейти в Германию.

12. Четырех футболисток «Крыльев Советов» сняли с поезда из Москвы. Они выпивали, одна из них начала конфликтовать с другими пассажирами.

13. В Госдуме предложили направлять часть прибыли от продажи энергетиков на развитие массового спорта.

14. Перестановки в «Формуле-1». Сайнс может оказаться в «Уильямсе», Окон – в «Хаасе», Цунода – в «Ауди». Антонелли заменит Хэмилтона в «Мерседесе» в 2025 году.

15. Александр Усик и Тайсон Фьюри проведут реванш 21 декабря. Хабиб Нурмагомедов будет секундировать Ислама Махачева в бою с Дастином Порье.

16. Форвард Владимир Ткачев подписал новый контракт с «Авангардом» на 5 лет и получит 600+ млн рублей вместе с бонусами.

17. «Клипперс» подписали контракт с главным тренером Тайроном Лю на 70 млн за 5 лет.

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