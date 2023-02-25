Где смотреть Краснодар – ЦСКА, во сколько прямая трансляция матча, ФОНБЕТ Кубок России 28 февраля
Во вторник, 28 февраля, сыграют Краснодар и ЦСКА в ответном матче четвертьфинале ФОНБЕТ Кубка России по футболу.
🔥Знаешь кто победит? Забирай фрибет до 10 000₽ и сделай просмотр футбола ярче!💰
- Игра пройдет на стадионе «Краснодар».
- Встречу будет в прямом эфире показывать Матч ТВ.
- Sports.ru проведет текстовую онлайн-трансляцию.
Во сколько играют Краснодар – ЦСКА
- Начало матча запланировано на 19:30 по московскому времени.
ФОНБЕТ Кубок России по футболу: все новости
Комментарии