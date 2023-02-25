Где смотреть Краснодар – ЦСКА, во сколько прямая трансляция матча, ФОНБЕТ Кубок России 28 февраля

Теги ЦСКА ФОНБЕТ Кубок России Краснодар Футбол

Во вторник, 28 февраля, сыграют Краснодар и ЦСКА в ответном матче четвертьфинале ФОНБЕТ Кубка России по футболу.

🔥Знаешь кто победит? Забирай фрибет до 10 000₽ и сделай просмотр футбола ярче!💰

Во сколько играют Краснодар – ЦСКА

  • Начало матча запланировано на 19:30 по московскому времени.

Краснодар: все новости

ЦСКА: все новости

ФОНБЕТ Кубок России по футболу: все новости

Прогноз на матч Краснодар – ЦСКА

Комментарии

Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий