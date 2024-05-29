Евро-2024 на «Матч ТВ» и Okko, Сафонов уже в Париже, Софья Титова уходит в Армению, Куртуа мимо ЧЕ, новый тренер «Челси», Беллингем – лучший игрок Ла Лиги и другие новости

1. Российские болельщики смогут посмотреть Евро-2024! Турнир в РФ совместно покажут «Матч ТВ» и Okko. Уже опубликовано расписание трансляций – большая часть игр будет на «Матче» (в том числе финал и почти весь плей-офф), а матчи, которые в прямом эфире будут у Okko, на федеральном канале покажут в записи.

2. Матвей Сафонов в «ПСЖ» – сам Фабрицио Романо подтвердил, что клубы согласовали трансфер. Вратарь «Краснодара» уже прилетел в Париж на медосмотр, контракт подпишут после открытия трансферного окна. Трансфер обойдется французам в 18+2 млн евро.

3. Российская фигуристка, ученица Евгения Плющенко Софья Титова переходит в команду Армении. Более того, уже есть сведения, что спортсменка получила гражданство этой страны, хотя в армянской федерации фигурного катания переход пока не подтверждают. Татьяна Тарасова не считает потерей отъезд Софьи в Армению.

Также появилась информация, что переход в другую страну планирует пара Карина Акопова – Никита Рахманин.

4. Куртуа внезапно не попал в заявку Бельгии на Евро-2024. Доменико Тедеско объяснил невызов голкипера тем, что он недавно вернулся на поле и не готов.

5. «Челси» нашел нового тренера: команду возглавит Энцо Мареска, выведший «Лестер» в АПЛ из Чемпионшипа в этом сезоне.

6. Джуд Беллингем признан лучшим игроком сезона Ла Лиги. Возглавляющий «Жирону» Мичел Санчес стал лучшим тренером, а 16-летний Ламин Ямаль из «Барсы» – лучшим молодым игроком.

Килиан Мбаппе был выбран лучшим футболистом Европы на Globe Soccer Awards, Хаби Алонсо назвали лучшим тренером, а «Ман Сити» – лучшим клубом.

7. НБА. «Миннесота» обыграла «Даллас» на выезде и продлила серию – счет в финале Запада стал 1-3.

8. Новак Джокович обыграл Пьер-Уга Эрбера в первом круге «Ролан Гаррос».

У девушек во второй раунд пробились Мирра Андреева, Элина Аванесян, Дарья Касаткина, Анна Блинкова, Елена Рыбакина и Арина Соболенко.

9. НХЛ. «Флорида» сравняла счет в финале Востока (2-2), одолев «Рейнджерс» (3:2 ОТ), Бобровский и Шестеркин вошли в тройку звезд матча, Панарин набрал 0+2, а Тарасенко опять остался без очков.

10. В финале Единой лиги ВТБ ЦСКА одержал вторую гостевую победу над УНИКСом.

11. «Аль-Наср» хочет продлить контракт с Криштиану Роналду до 2026 года с повышением зарплаты.

12. Алина Загитова примет участие в дискуссии «Карьера через факапы: как лажать с пользой» в Санкт-Петербурге.

Цитаты дня

Уэйн Руни: «Месси – лучший игрок всех времен. Мне часто достается за то, что я называю его, они с Роналду оба невероятны. Но у Лео просто чуть больше таланта»

Самсонов о нейтральном статусе: «Это бред, что ты должен подписаться, что не поддерживаешь СВО, Путина и так далее. Как гражданин РФ пойдет против президента?»

Ротенберг о «России 25»: «Вся страна переживала за сборную, хочу поблагодарить «Матч ТВ» за прекрасное освещение игр. Нас смотрели 295,9 млн человек, а суммарный охват КХЛ – 1,1 млрд»

Слишкович считает, что у «Спартака» и «Зенита» равные составы: «Вендел играет за сборную? Нет. А Мартинс играет, Медина – тоже. Клаудиньо я в сборной не видел»

Изидор о Семаке: «Русский Фергюсон. Шесть чемпионств подряд – это безумие!»

Каррера считает, что Москва похорошела при Собянине: «Да, очень сильно! Тут просто чудесно!»