Радимов о том, что «Динамо» упустило титул в 30-м туре: «Вышли испуганные. В лицах игроков не было уверенности»

Владислав Радимов объяснил, почему «Динамо» упустило чемпионство.

Московский клуб проиграл « » (0:1) в 30-м туре Мир . Для чемпионства бело-голубым достаточно было сыграть вничью.

– Мне показалось, что «Динамо» вышло испуганное. Показали лица игроков перед началом игры – конечно же, не было в них уверенности. Мне кажется, «Динамо» хотело сыграть так же, как с « » или Самарой. Но одно дело – это «Крылья Советов», а другое – «Краснодар».

Конечно, «Краснодар» дома – это совсем другая история. У них очень хороший состав, подбор игроков, тем более на своем поле. Они выглядят гораздо сильнее, чем на выезде в этом плане «Динамо». При этом, не скажу, что «Динамо» было обречено, у них даже моменты были. Но вот той уверенности не было…

Всю весну многие эксперты говорили, хватит ли у них психологии бороться за первое место: и про «Краснодар», и про «Динамо». Как выяснилось, нет, не хватило.

– Есть ли ощущение, что они действительно пытались играть на ничью?

– Я думаю, что нет, но держали в уме: «Да, нам это подходит». Сказать, что прямо вот играли на ничью, нельзя. Но более агрессивно они стали действовать только после того, как пропустили, – сказал бывший игрок «Зенита», « » и сборной России.