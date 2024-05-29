Семшов о Семаке: «Лучший тренер сезона, потому что привел «Зенит» к чемпионству. У других команд не было такой перестройки»

Игорь Семшов назвал Сергея Семака лучшим тренером сезона в Мир РПЛ.

« » под руководством 48-летнего специалиста в 6-й раз подряд стал чемпионом России.

– Для меня лучший тренер этого сезона – , потому что он привел команду к чемпионству. Личка неплохо работал, были удачные матчи в исполнении « ».

– Это был самый тяжелый сезон для Семака?

– «Зенит» привык все время с отрывом побеждать в . В этом сезоне было труднее, потому что пришли новые футболисты и в начале чемпионата ушли старые.

Для построения игры нужно время, а результат необходим здесь и сейчас. У других команд не было такой перестройки, как у «Зенита», – сказал бывший игрок сборной России.

Личка победил в номинации «Лучший тренер сезона» на премии Winline Герои РПЛ