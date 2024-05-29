Семшов о Семаке: «Лучший тренер сезона, потому что привел «Зенит» к чемпионству. У других команд не было такой перестройки»
Игорь Семшов назвал Сергея Семака лучшим тренером сезона в Мир РПЛ.
«Зенит» под руководством 48-летнего специалиста в 6-й раз подряд стал чемпионом России.
– Для меня лучший тренер этого сезона – Семак, потому что он привел команду к чемпионству. Личка неплохо работал, были удачные матчи в исполнении «Динамо».
– Это был самый тяжелый сезон для Семака?
– «Зенит» привык все время с отрывом побеждать в РПЛ. В этом сезоне было труднее, потому что пришли новые футболисты и в начале чемпионата ушли старые.
Для построения игры нужно время, а результат необходим здесь и сейчас. У других команд не было такой перестройки, как у «Зенита», – сказал бывший игрок сборной России.
Личка победил в номинации «Лучший тренер сезона» на премии Winline Герои РПЛ
Привел к чемпионству =лучший тренер.
С чего бы вдруг так все просто ?
Чемпион порой играет нестабильно , теряет очки , но на фоне слабости конкурентов все равно выигрывает (как Зенит )
Очень часто лучший тренер сезона это не тренер чемпионской команды
Артета у Арсенала( при том что Пеп взял рекордный 4 титул), Мичел у Жироны
Основной критерий оценки тренера-прогресс команды и развитие игроков
Поэтому эти возгласы за Семака ( пусть и от футбольного бомонда) в нашей песочнице очень странные