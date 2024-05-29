Семшов о Семаке: «Лучший тренер сезона, потому что привел «Зенит» к чемпионству. У других команд не было такой перестройки»

Теги Зенит Сергей Семак Игорь Семшов премьер-лига Россия рейтинги Динамо Москва Марцел Личка Футбол

Игорь Семшов назвал Сергея Семака лучшим тренером сезона в Мир РПЛ.

«Зенит» под руководством 48-летнего специалиста в 6-й раз подряд стал чемпионом России. 

– Для меня лучший тренер этого сезона – Семак, потому что он привел команду к чемпионству. Личка неплохо работал, были удачные матчи в исполнении «Динамо».

– Это был самый тяжелый сезон для Семака?

– «Зенит» привык все время с отрывом побеждать в РПЛ. В этом сезоне было труднее, потому что пришли новые футболисты и в начале чемпионата ушли старые.

Для построения игры нужно время, а результат необходим здесь и сейчас. У других команд не было такой перестройки, как у «Зенита», – сказал бывший игрок сборной России. 

Личка победил в номинации «Лучший тренер сезона» на премии Winline Герои РПЛ

10 комментариев
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Реклама 18+
Вообще странный аргумент многие приводят ( как правило с берегов Невы или люди связанные с Зенитом )
Привел к чемпионству =лучший тренер.
С чего бы вдруг так все просто ?
Чемпион порой играет нестабильно , теряет очки , но на фоне слабости конкурентов все равно выигрывает (как Зенит )
Очень часто лучший тренер сезона это не тренер чемпионской команды
Артета у Арсенала( при том что Пеп взял рекордный 4 титул), Мичел у Жироны
Основной критерий оценки тренера-прогресс команды и развитие игроков
Поэтому эти возгласы за Семака ( пусть и от футбольного бомонда) в нашей песочнице очень странные
+12
-4
+8
Критерий про перестройку полная фигня. Так Валерий Карпин был бы лучшим тренером с момента прихода в Ростов. В прошлом сезоне, с молодняком, без единого лега, умудрился занять 4 место.
+7
-3
+4
Как бы то ни было Личка вообще не обновлял состав как тот же Зенит в зимнюю паузу (может просто не дали обновить), боролся до последнего матча за чемпионство тем составом, который получил от прежнего тренера...
+3
-1
+2
Если Мусаев в решающем матче нагнул лучшего, ок пусть Личка будет лучшим.
0
0
0
Ну и чушь. Семак перестройку откровенно провалил. Веры в него мало и продлять его сейчас было ошибкой.
0
0
0
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий