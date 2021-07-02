«Спортинг» прислал Венделу чемпионскую медаль. Он сыграл один матч в сезоне чемпионата Португалии

«Спортинг» отметил вклад полузащитника «Зенита» Вендела в чемпионство.
Бразильцу прислали медаль за победу в чемпионате Португалии сезона-2020/21. При этом Вендел провел за «Спортинг» лишь один матч в прошедшем сезоне – против клуба «Пасуш де Феррейра» во втором туре.
«Я счастлив из-за отношения «Спортинга». Я тоже чувствовал себя чемпионом, но не ожидал получить медаль.
В «Спортинге» у меня появилось много друзей, я продолжаю болеть за клуб и после ухода. Этот жест только усилит мою привязанность», – дал комментарий Вендел Globoesporte.
Olha quem chegou 🤩🥳😁 pic.twitter.com/S3Ve4ZJNTJ— Wendel37 (@_08wendel) July 3, 2021