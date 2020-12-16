Федор Чалов: «Нападающий – самая сложная роль, нужны железные нервы. Мне нравится эта ответственность»

Нападающий ЦСКА Федор Чалов не считает, что испытывает психологические сложности из-за неудачных матчей.

«Для меня момент с «Рубином» не был стопроцентным, он не такой простой, как кажется на первый взгляд. Все происходило на скорости. Если бы начал перестраиваться под левую ногу, возможно, вообще не попал бы по мячу. Так видел тот эпизод и на тренировке в 10 подобных моментах сделал бы так же. Вот с «Ростовом» бы залетело. В Загребе – да, это что-то невообразимое. Дай еще 100 таких шансов – 99 забью.

Бывают моменты, когда просто не идет. Такое вызывает только улыбку, и не потому, что мне все равно, а из-за иронии ситуации. Понимаю, что реально делаю все возможное. Но так случается, это футбол.

То, что сильно загоняюсь, – это миф. Похоже на правду только для тех, кто меня не знает. Те, кто рядом, переживают за меня больше, чем я. После каждого матча стараюсь не думать о футболе, и это не зависит от результата. Анализирую неудачные моменты, но быстро переключаюсь. Не смотрю программы, не читаю комментарии. Если буду загоняться, сделаю себе и команде только хуже.

Взять тот же матч с «Рубином». Посмотрел этот эпизод, понял, что еще 10 раз сыграл бы так же. К себе вопросов нет. Если есть выходной, могу уехать на дачу и провести время с близкими – тогда прям вообще удается перезагрузиться.

Уверен, нападающий – самая сложная роль, нужны железные нервы. Это одновременно и сложная, и очень классная позиция. Да, тебя обсуждают, ты всегда на виду, но от тебя зависит и радость тех, кто болеет за команду. Мне нравится эта ответственность. Когда забиваешь, кайфа гораздо больше», – сказал Чалов.

В этом сезоне россиянин забил 5 мячей и сделал 4 ассиста в 16 матчах РПЛ за ЦСКА. Его полная статистика – тут.