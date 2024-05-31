Анчелотти о том, что будет при счете 0:1 на 85-й в финале ЛЧ: «Спокойствие. Такое было много раз – в 2014-м, в матчах с «Ман Сити» и «Баварией»

Карло Анчелотти вспомнил, когда «Реалу» приходилось отыгрываться в финале ЛЧ.

Мадридский клуб сыграет с дортмундской «Боруссией» в финале на «Уэмбли» в субботу, 1 июня. Начало игры – в 22:00 по московскому времени.

– Что будете чувствовать при счете 0:1 на 85-й минуте в финале ЛЧ?

– Спокойствие. Со мной это случалось много раз. Может случиться снова, почему бы и нет?

Это случалось со мной в Лиссабоне (в финале ЛЧ-2014 против «Атлетико» «Реал» отыгрался на 93-й минуте, а в дополнительное время забил еще три гола и выиграл со счетом 4:1 – Sports), например, против « », против «Баварии»... Может случиться снова, – сказал главный тренер « ».