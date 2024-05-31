Анчелотти о том, что будет при счете 0:1 на 85-й в финале ЛЧ: «Спокойствие. Такое было много раз – в 2014-м, в матчах с «Ман Сити» и «Баварией»

Теги Бавария Боруссия Дортмунд Карло Анчелотти Манчестер Сити премьер-лига Англия бундеслига Германия Реал Мадрид Атлетико Ла Лига Лига чемпионов УЕФА Футбол

Карло Анчелотти вспомнил, когда «Реалу» приходилось отыгрываться в финале ЛЧ.

Мадридский клуб сыграет с дортмундской «Боруссией» в финале Лиги чемпионов на «Уэмбли» в субботу, 1 июня. Начало игры – в 22:00 по московскому времени. 

– Что будете чувствовать при счете 0:1 на 85-й минуте в финале ЛЧ?

– Спокойствие. Со мной это случалось много раз. Может случиться снова, почему бы и нет?

Это случалось со мной в Лиссабоне (в финале ЛЧ-2014 против «Атлетико» «Реал» отыгрался на 93-й минуте, а в дополнительное время забил еще три гола и выиграл со счетом 4:1 – Sports), например, против «Сити», против «Баварии»... Может случиться снова, – сказал главный тренер «Реала».

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11 комментариев
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Анчелотти о том, что будет при счете 0:1 на 85-й в финале ЛЧ: 🤨🤨🤨
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-2
+19
Да ты успокойся, я уже сто раз так делал!-Дон Карло
+18
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+17
Ответ Омичёв
0:1 не в пользу Реала даже за пару минут до финального свистка ничего не значит. Магия Мадрида – она такая!
Вполне осязаемая магия, бегает со свистом по полю
+4
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+3
Ответ Растиньяк
Будет судорожное жевание жвачки, срочное выпускание на поле Модрича, Браима и Хоселу, чтобы они опять спасли жопу физрука
И ты ещё считаешь себя фанатом Реала. Весь сезон гнал на Анчелотти. Стыдно, что среди нас есть предатели.
+2
0
+2
Ответ Dexter Morgan
Хави Эрнандес: "При счёте 1:0 в пользу Барселоны я начинаю, истерить, ныть, разговаривать с судьями. Тогда Араухо удаляется. Это часть ДНК Барселоны".
Хави уже нет в Барсе. Этот все еще пытается на плюсики срубить. Но другие нормальные болелы Реала понимают, что после такого ухода Хави это не то, над чем нужно смеяться! Но у этого ни шрама совести, мужского и понятий!
+1
-1
0
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