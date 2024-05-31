Карло Анчелотти: «Финал ЛЧ – самый важный и опасный матч. Из-за близости успеха начинается беспокойство, возникает страх»

Карло Анчелотти рассказал, какие чувства испытывает перед финалом Лиги чемпионов.

Мадридский «Реал» сыграет с дортмундской «Боруссией» в финале на «Уэмбли» в субботу, 1 июня. Начало игры – в 22:00 по московскому времени.

«Финал – это самый важный матч, но также и самый опасный. Нужно максимально наслаждаться тем, что мы здесь, и мы это сделаем, но потом придет беспокойство, что что-то может пойти не так.

Ощущаешь, что победа в Лиге чемпионов очень близка, и возникает страх, что она может ускользнуть. Каждый из нас переживает это по-своему и справляется с этим по-своему. Нужно сделать все очень хорошо, не опуская руки и с небольшой долей удачи.

Когда доходишь до финала, успех кажется очень близким, и начинается беспокойство. Сегодня вечером, завтра утром, днем... Много беспокойства и страха. Но когда преодолеваешь этот страх и выигрываешь, то счастье от победы становится еще больше», – сказал главный тренер « ».