Карло Анчелотти: «Финал ЛЧ – самый важный и опасный матч. Из-за близости успеха начинается беспокойство, возникает страх»

Теги Боруссия Дортмунд Карло Анчелотти бундеслига Германия Реал Мадрид Ла Лига Лига чемпионов УЕФА Футбол

Карло Анчелотти рассказал, какие чувства испытывает перед финалом Лиги чемпионов.

Мадридский «Реал» сыграет с дортмундской «Боруссией» в финале Лиги чемпионов на «Уэмбли» в субботу, 1 июня. Начало игры – в 22:00 по московскому времени. 

«Финал – это самый важный матч, но также и самый опасный. Нужно максимально наслаждаться тем, что мы здесь, и мы это сделаем, но потом придет беспокойство, что что-то может пойти не так.

Ощущаешь, что победа в Лиге чемпионов очень близка, и возникает страх, что она может ускользнуть. Каждый из нас переживает это по-своему и справляется с этим по-своему. Нужно сделать все очень хорошо, не опуская руки и с небольшой долей удачи.

Когда доходишь до финала, успех кажется очень близким, и начинается беспокойство. Сегодня вечером, завтра утром, днем... Много беспокойства и страха. Но когда преодолеваешь этот страх и выигрываешь, то счастье от победы становится еще больше», – сказал главный тренер «Реала».

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13 комментариев
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Я перед экзаменами в вузе уснуть не мог, на самом экзамене холодным потом покрывался. А тут у людей финал ЛЧ! Пусть уже не первый раз, но пульс наверняка будет зашкаливать!
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Страх завтра будет только у хейтеров Реала, преимущественно со стороны БЧК, что их любимая Барселона будет вечно сливаться в еврокубках на фоне того как Мадрид коллекционирует ЛЧ.
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Ответ Greg Jackson
Это последний матч который я буду смотреть и болеть за Реал. 20 лет любви и вот расставание...
А в чем собственно говоря причина для расставания? Неужели из-за перехода Килиана Мбаппе?
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Шестой финал как тренера, плюс ещё как игрок. Кто нагуглит тому плюс.
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Страха нет
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Из-за близости успеха «Динамо»-то и пролетело мимо 🥇. Не справились с ментальным грузом.

А вот у Реала таких проблем не должно возникнуть, они эти этапы уже многократно проходили с положительным результатом и накачали себе ментальные мышцы победителей 💪.

P.S. Буду болеть за Дортмунд 🇩🇪
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Ответ Greg Jackson
Это последний матч который я буду смотреть и болеть за Реал. 20 лет любви и вот расставание...
Хреново ты за них болел все эти 20 лет, получается)
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Ответ Greg Jackson
Это последний матч который я буду смотреть и болеть за Реал. 20 лет любви и вот расставание...
Болеют за клуб, а не за отдельного игрока. Значит не такая верная любовь, раз не принимаете решения руководства.
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