Александр Мостовой: «Дзюбу рано списывать со счетов. После «Локо» у него будет бешеная мотивация доказать всем, что он еще способен играть на высоком уровне»
Александр Мостовой призвал не списывать Артема Дзюбу со счетов.
«Дзюбу рано списывать со счетов. После «Локомотива» у него будет бешеная мотивация снова доказать всем, что он еще способен играть на высоком уровне. Думаю, проблем с поиском нового клуба в РПЛ у Артема не будет», – сказал экс-игрок сборной России..
Ранее «Локомотив» объявил об уходе 35-летнего форварда в связи с истечением контракта. Дзюба выступал за московский клуб с февраля 2023 года.