Александр Мостовой: «Дзюбу рано списывать со счетов. После «Локо» у него будет бешеная мотивация доказать всем, что он еще способен играть на высоком уровне» 

Теги Локомотив Артем Дзюба премьер-лига Россия Александр Мостовой Футбол

Александр Мостовой призвал не списывать Артема Дзюбу со счетов.

«Дзюбу рано списывать со счетов. После «Локомотива» у него будет бешеная мотивация снова доказать всем, что он еще способен играть на высоком уровне. Думаю, проблем с поиском нового клуба в РПЛ у Артема не будет», – сказал экс-игрок сборной России..

Ранее «Локомотив» объявил об уходе 35-летнего форварда в связи с истечением контракта. Дзюба выступал за московский клуб с февраля 2023 года.

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11 комментариев
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т.е. как и Мост - языком чесать наснёт?..
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Локомотив вел с ЦСКА 3:1,как вышел Дзюба он даже не бежал,он передвигался на костылях,отсутствие борьбы,командной игры. Это был какой то даун . 3:3 стало из за аыхода Дзюбы.Он растерял все свои качества и наверстать прежнюю физическую форму в свои годы невозможно. Это мешок г..вна . Ему закончить карьеру пора.
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35 летний Дзюба конечно же очень перспективный и даже почти молодой и в расцвете сил, безусловно!
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А потом новый цикл...
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Дзюбинатор может ещё попылить.
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Ну первые матчей 5 да)))
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Будет бешеная мотивация изображать бешеную мотивацию
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Бешеная мотивация. А по факту будет плюс один шизик в цитатах на спорте с Мостовым
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Раньше он мог на мотивации играть, но, увы, возраст, уже маловероятно
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