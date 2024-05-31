Александр Мостовой: «Дзюбу рано списывать со счетов. После «Локо» у него будет бешеная мотивация доказать всем, что он еще способен играть на высоком уровне» 

Александр Мостовой призвал не списывать Артема Дзюбу со счетов.

«Дзюбу рано списывать со счетов. После « » у него будет бешеная мотивация снова доказать всем, что он еще способен играть на высоком уровне. Думаю, проблем с поиском нового клуба в у не будет», – сказал экс-игрок сборной России..

Ранее «Локомотив» объявил об уходе 35-летнего форварда в связи с истечением контракта. Дзюба выступал за московский клуб с февраля 2023 года.