Дэвис может продлить контракт с «Баварией». Компани хочет сохранить защитника

Теги Бавария Венсан Компани бундеслига Германия Альфонсо Дэвис деньги Футбол

Продление контракта между Альфонсо Дэвисом и «Баварией» снова возможно.

По данным журналиста Флориана Плеттенберга, в последние несколько дней состоялись новые переговоры между сторонами. Одна из причин в том, что новый тренер Венсан Компани очень хочет сохранить 23-летнего защитника.

В последние месяцы «Бавария» предлагала Дэвису новый контракт до 2029 года с зарплатой 13-14 млн без учета налогов, включая возможные бонусы. Дэвис требовал 20 млн в год.

Канадцем интересовался «Реал», но конкретного предложения не поступало.

1 комментарий
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Тренер выводит команду в высшую лигу, но после одного сезона вылетает обратно. Но несмотря на неудачу, тренера подписывает топ клуб. Вы думаете я про Баварию и Компани? Нет я про Спартак и Аленичева (который был назначен в клуб после вылета Арсенала в ФНЛ).
Бавария уже принимает решения на уровне Спартака.
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