Дэвис может продлить контракт с «Баварией». Компани хочет сохранить защитника

Продление контракта между Альфонсо Дэвисом и «Баварией» снова возможно.

По данным журналиста Флориана Плеттенберга, в последние несколько дней состоялись новые переговоры между сторонами. Одна из причин в том, что новый тренер Венсан Компани очень хочет сохранить 23-летнего защитника.

В последние месяцы «Бавария» предлагала Дэвису новый контракт до 2029 года с зарплатой 13-14 млн без учета налогов, включая возможные бонусы. Дэвис требовал 20 млн в год.

Канадцем интересовался «Реал», но конкретного предложения не поступало.