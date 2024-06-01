Роналду плакал несколько минут после поражения от «Аль-Хилаля» в финале саудовского Кубка: сначала – лежа на поле, затем – сидя на скамейке

Теги Криштиану Роналду Сборная Португалии по футболу высшая лига Саудовская Аравия Аль-Хилаль Аль-Наср Эр-Рияд Кубок короля Саудовской Аравии Футбол

Криштиану Роналду расстроился из-за поражения от «Аль-Хилаля».

«Аль-Наср» потерпел поражение в финале Кубка короля Саудовской Аравии. Команда, за которую выступает 39-летний португалец, проиграла в серии пенальти.

По окончании матча форвард лег на газон и разрыдался, после чего партнеры и сотрудники начали его утешать. Все еще не в силах успокоиться, он направился за пределы поля.

Спустя несколько минут он все еще продолжал плакать, сидя на скамейке запасных.

Изображения: кадры из трансляции Canal+, SSC

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111 комментариев
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Человек знает цену труду. Многим понимания значения труда в жизни не хватает.
+98
-20
+78
Роналду молодец что старается, переживает за результат.
Ну и реально заметно поднял интерес к футболу Аравии. Вот даже на Спортс 600+ комментов к ветке.
+67
-8
+59
Ответ Богдан Агафонов
Человек знает цену труду. Многим понимания значения труда в жизни не хватает.
Смолов смеялся после поражения Динамы :))

И цитировал Джордана после НЕ забитой решающей пенки в 1/4 ЧМ со сборной Хорватии

Говорят, что это "Легенда" российского футбола😂😂
+40
-9
+31
Настоящий спортсмен. Для него нет неважных турниров.
+39
-16
+23
сейчас шутники придут и начнут как всегда своё остроумие выставлять на общее поле зрение (очень смешно, продолжайте)

ни разу не фанат Роналду, но его преданность игре реально поражает.
кто-то плачет в свои 39 после поражения в финале, а кто-то (Смолов) после обсера в чемпионской игре смеётся на весь стадион после финального свистка, делайте выводы, как говорится
+24
-3
+21
Потому что это его жизнь, а не просто спорт
+26
-8
+18
Вне зависимости от клубных пристрастий и всего остального можно железно сказать, что Криштиану один из самых целеустремленных футболистов в истории футбола. В 39 лет, когда ты уже один из лучших в истории футбола, когда ты выиграл практически все и можешь уже просто отбывать номер, доигрывать, ты рыдаешь как маленький ребенок из-за поражения в финале кубка Саудовской Аравии.. фантастика. Настоящий профессионал и фанатик своего дела, таких как он осталось мало, таких фанатиков все меньше и меньше в мировом футболе, через лет 5-7 таковых останутся единицы, практически уверен в этом.
+16
-1
+15
Ответ laziofan
Роналду молодец что старается, переживает за результат. Ну и реально заметно поднял интерес к футболу Аравии. Вот даже на Спортс 600+ комментов к ветке.
Причём половина их этих 600 комментариев от мессифанов, которому эта лига неинтересна
+23
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+14
Эх КриРо КриРо, ты не заслужил такого отношения к себе
+16
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+14
Ответ Max Maximus
Смолов смеялся после поражения Динамы :)) И цитировал Джордана после НЕ забитой решающей пенки в 1/4 ЧМ со сборной Хорватии Говорят, что это "Легенда" российского футбола😂😂
Таким как Смолов и живётся легче , такие хоть легендами и не становятся, но с другой стороны это не всем и нужно )
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Мне кажется даже хейтеры в такие моменты должны быть человечными иначе стоит поднимать вопрос о психическом состоянии. Очень жаль как человека и спортсмена. Эти слёзы восхищают. 39 лет, выиграл столько трофеев, а рыдает из-за какой-то арабской ненужной чашки. Старичок всё ещё хочет выигрывать титулы, но понимает, что не может. И вроде был реальный шанс, один удар и опять мимо. Смотрит на происходящее вокруг, на то как бьют пенали и кто его партнеры и не может держать в себе. Будто начал понимать, что пора заканчивать

На Евро станет либо героем либо получит огромный шквал критики. В любом случае после Евро стоит уходить. Это прям печально смотреть когда такой великий спортсмен в таком состоянии. Видно, что не кайфует от игры
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+4
Когда Месси плакал проигрывая финалы ЧМ и КА сколько над ним потешались фанаты Роналду. Весь спортс был завален однотипными комментами. А тут столько восхвалений в адрес Кришти, типа «спортсмен», «знает цену труду» и тд. Так обычно и бывает с лицемерами. Более 40 минут играли в большинстве, чем запомнился Роналду? Только офсайдами!
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Плакса Миртл курит в сторонке смотря на плаксу Кришти)
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Ответ laziofan
Роналду молодец что старается, переживает за результат. Ну и реально заметно поднял интерес к футболу Аравии. Вот даже на Спортс 600+ комментов к ветке.
Да, чтобы каждый эксперт высказался, что Роналду… И дальше понеслась взвешенная взрослая здоровая критика.
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Правильно говорят, что трофеи выигрывают вратари. Что Куртуа ЛЧ для Реала, или Мартинез ЧМ для Аргентины.
Вратарь Аль-Насра Оспина дико подвёл команду, заработав удаление.
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Я видел слёзы Клоппа, Ибрагимовича, и истерики Роналду.
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Ответ vtsch4svws
0 трофеев из 25 за 4 года, тут любой бы заплакал Эффект Криштиану
Якорь7 тащит обычно на дно.
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Партнеры его далба*бы
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Ответ James Franc
Когда Месси плакал проигрывая финалы ЧМ и КА сколько над ним потешались фанаты Роналду. Весь спортс был завален однотипными комментами. А тут столько восхвалений в адрес Кришти, типа «спортсмен», «знает цену труду» и тд. Так обычно и бывает с лицемерами. Более 40 минут играли в большинстве, чем запомнился Роналду? Только офсайдами!
Ситуации разные. Слёзы после ЧМ или Копы это вообще обыденность. Топовый футболист проиграл крупный международный турнир, такое происходит каждый год. Тут по сути футбольный пенсионер рыдает взахлёб после проигрыша бесполезного и никому ненужного кубка
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Роналду забил пенальти, вам напомнить что Бургер Интер проиграл Ан-Насру 6-1?
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Ответ Leon Petov
Правильно говорят, что трофеи выигрывают вратари. Что Куртуа ЛЧ для Реала, или Мартинез ЧМ для Аргентины. Вратарь Аль-Насра Оспина дико подвёл команду, заработав удаление.
Утверждение верное, но винить только Оспину в вылете... Они играли в большинстве. Аль-Хиляль имел 8 полевых игроков и за это время они создали ноль моментов
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А куда Ромка делся?:)
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Ответ Max Maximus
Смолов смеялся после поражения Динамы :)) И цитировал Джордана после НЕ забитой решающей пенки в 1/4 ЧМ со сборной Хорватии Говорят, что это "Легенда" российского футбола😂😂
Покажите мне неадекватов, которые так говорят
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Ответ laziofan
Роналду молодец что старается, переживает за результат. Ну и реально заметно поднял интерес к футболу Аравии. Вот даже на Спортс 600+ комментов к ветке.
Так поднял интерес, что Аль Наср играет домашние игры при пустых трибунах, потому что никому не интересен.
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c’est la vie
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Ответ Дима
Потому что это его жизнь, а не просто спорт
У верблюда два горба
потому что жизнь-борьба.
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понимает что был единственный шанс и сразу же его запороли))
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У него и раньше в МЮ официально было прозвище - "плакса". Ха-ха-ха)
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Ответ umar0701@icloud.com
Роналду забил пенальти, вам напомнить что Бургер Интер проиграл Ан-Насру 6-1?
МЛС даже рядом не стоит с лигой Сауди. Чисто ветеранская медиалига, где никто не напрягается
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Ответ войд
Великий пенальтист это меси,который на левых точках и взял ЧМ)
Вашу боль не передать словами. Тут только смериться😀
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