Роналду плакал несколько минут после поражения от «Аль-Хилаля» в финале саудовского Кубка: сначала – лежа на поле, затем – сидя на скамейке
Криштиану Роналду расстроился из-за поражения от «Аль-Хилаля».
«Аль-Наср» потерпел поражение в финале Кубка короля Саудовской Аравии. Команда, за которую выступает 39-летний португалец, проиграла в серии пенальти.
По окончании матча форвард лег на газон и разрыдался, после чего партнеры и сотрудники начали его утешать. Все еще не в силах успокоиться, он направился за пределы поля.
Спустя несколько минут он все еще продолжал плакать, сидя на скамейке запасных.
Изображения: кадры из трансляции Canal+, SSC
Ну и реально заметно поднял интерес к футболу Аравии. Вот даже на Спортс 600+ комментов к ветке.
И цитировал Джордана после НЕ забитой решающей пенки в 1/4 ЧМ со сборной Хорватии
Говорят, что это "Легенда" российского футбола😂😂
ни разу не фанат Роналду, но его преданность игре реально поражает.
кто-то плачет в свои 39 после поражения в финале, а кто-то (Смолов) после обсера в чемпионской игре смеётся на весь стадион после финального свистка, делайте выводы, как говорится
На Евро станет либо героем либо получит огромный шквал критики. В любом случае после Евро стоит уходить. Это прям печально смотреть когда такой великий спортсмен в таком состоянии. Видно, что не кайфует от игры
Вратарь Аль-Насра Оспина дико подвёл команду, заработав удаление.
потому что жизнь-борьба.