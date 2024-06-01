Роналду плакал несколько минут после поражения от «Аль-Хилаля» в финале саудовского Кубка: сначала – лежа на поле, затем – сидя на скамейке

Криштиану Роналду расстроился из-за поражения от «Аль-Хилаля».

« » потерпел поражение в финале Кубка короля Саудовской Аравии. Команда, за которую выступает 39-летний португалец, проиграла в серии пенальти.

По окончании матча форвард лег на газон и разрыдался, после чего партнеры и сотрудники начали его утешать. Все еще не в силах успокоиться, он направился за пределы поля.

Спустя несколько минут он все еще продолжал плакать, сидя на скамейке запасных.

Изображения: кадры из трансляции Canal+, SSC