Анчелотти звонил директору «Реала» после ухода Зидана. Тот спросил: «Кто лучший тренер для «Мадрида»?» Карло ответил: «Забыл, что было в 2014-м?» Вскоре итальянца снова назначили

Теги Карло Анчелотти Эвертон премьер-лига Англия Реал Мадрид Ла Лига Лига чемпионов УЕФА Зинедин Зидан Флорентино Перес Футбол

Карло Анчелотти рассказал о важном телефонном разговоре с гендиректором «Реала».

«У меня всегда были очень хорошие отношения с президентом [Флорентино Пересом] и с Хосе Анхелем Санчесом (генеральный директор «Реала» – Спортс). В тот день я позвонил ему, чтобы узнать, могу ли я получить игроков [для «Эвертона»] ...

Тогда мы немного поговорили. Я знал, что Зидан уходит, и спросил его, нашел ли он тренера. Он сказал: «Еще нет, мы рассматриваем несколько кандидатов».

Тогда я ему говорю: «Ты должен подписать для «Реала» лучшего!» Он спросил, кто лучший, и я ответил: «Ты что, уже забыл, что произошло в 2014 году?» Затем мы начали шутить, и потом все произошло очень быстро», – сказал главный тренер «Реала».

Карло Анчелотти возглавил мадридский клуб в июне 2021 года во второй раз. Специалист уже работал в «Реале» (2013-2015) и выиграл с командой 4 трофея, включая десятый в истории клуба титул обладателей Кубка европейских чемпионов/Лиги чемпионов в 2014 году.

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9 комментариев
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Папа Карло настолько авторитетен что сам себя назначил тренером в Реал 🤨😎
+16
-3
+13
Ало это Реал ?
- Да
Не звоните мне я забыл что было в 2014
- Но ты сам позвонил
-Все пока
+11
-2
+9
Получается уже тогда был не прочь уйти из Эвертона?
+1
0
+1
- Привет
- Алло, Привет
- Спишь?!
+1
0
+1
Выиграл 10-й, есть шанс выиграть 15-й, два юбилейных трофея
+1
0
+1
Кто лучший тренер... у нас в клубе?
+1
-1
0
Ответ Жозеп Гвардиола
Получается уже тогда был не прочь уйти из Эвертона?
Вот вот , под кожурой что якобы ему нужны игроки тупо позвонил и предложил себя на роль тренера зная что зизу уходит , хитрый малый 😂
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Ответ igorkruglov
Выиграл 10-й, есть шанс выиграть 15-й, два юбилейных трофея
Он еще и 20-й выиграет)
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