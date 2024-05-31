Анчелотти звонил директору «Реала» после ухода Зидана. Тот спросил: «Кто лучший тренер для «Мадрида»?» Карло ответил: «Забыл, что было в 2014-м?» Вскоре итальянца снова назначили

Карло Анчелотти рассказал о важном телефонном разговоре с гендиректором «Реала».

«У меня всегда были очень хорошие отношения с президентом [Флорентино Пересом] и с Хосе Анхелем Санчесом (генеральный директор « » – Спортс). В тот день я позвонил ему, чтобы узнать, могу ли я получить игроков [для «Эвертона»] ...

Тогда мы немного поговорили. Я знал, что уходит, и спросил его, нашел ли он тренера. Он сказал: «Еще нет, мы рассматриваем несколько кандидатов».

Тогда я ему говорю: «Ты должен подписать для «Реала» лучшего!» Он спросил, кто лучший, и я ответил: «Ты что, уже забыл, что произошло в 2014 году?» Затем мы начали шутить, и потом все произошло очень быстро», – сказал главный тренер «Реала».

возглавил мадридский клуб в июне 2021 года во второй раз. Специалист уже работал в «Реале» (2013-2015) и выиграл с командой 4 трофея, включая десятый в истории клуба титул обладателей Кубка европейских чемпионов/Лиги чемпионов в 2014 году.