Алексей Березуцкий: «Нормальный сезон для ЦСКА. Наверное, уже не так важно, 2-е место или 3-е, потому что много раз финишировали с серебром или бронзой»

Теги ЦСКА Алексей Березуцкий премьер-лига Россия Футбол

Алексей Березуцкий оценил сезон ЦСКА.

«Нормальный сезон. Для некоторых команд принципиально быть в тройке. Но для ЦСКА, наверное, уже не так важно, будет второе место, третье, потому что достаточно много раз финишировали с серебром или бронзой.

На мой взгляд, сейчас в сезоне существуют только две цели — первое место в чемпионате России и Кубок России», – сказал бывший игрок и тренер ЦСКА.

Напомним, в прошлом сезоне ЦСКА стал 6-м в Мир РПЛ, набрав 48 очков. 

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3 комментария
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Второе, третье или шестое
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Поэтому Лёша уже и не является тренером ЦСКА
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Ответ BenWade
Второе, третье или шестое
Согласен не важно если не первое, уже не важно 2,3 или 6. Но уж слишком часто ЦСКА в этом сезоне на последних минутах пропускали голы, уж лучше проиграть более сильному сопернику чем вести в счете весь матч и пропустить в концовке, и это повторялось раз за разом, это издевательство !
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