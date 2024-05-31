Алексей Березуцкий: «Нормальный сезон для ЦСКА. Наверное, уже не так важно, 2-е место или 3-е, потому что много раз финишировали с серебром или бронзой»

Алексей Березуцкий оценил сезон ЦСКА.

«Нормальный сезон. Для некоторых команд принципиально быть в тройке. Но для ЦСКА, наверное, уже не так важно, будет второе место, третье, потому что достаточно много раз финишировали с серебром или бронзой.

На мой взгляд, сейчас в сезоне существуют только две цели — первое место в чемпионате России и Кубок России», – сказал бывший игрок и тренер ЦСКА.

Напомним, в прошлом сезоне ЦСКА стал 6-м в Мир РПЛ, набрав 48 очков.