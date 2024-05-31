Ивич и Осинькин – среди претендентов на пост тренера ЦСКА на случай увольнения Федотова (Иван Карпов)
Владимир Ивич может получить работу в московском клубе.
По сведениям инсайдера Ивана Карпова, не только Марко Николич входит в число кандидатов на пост главного тренера ЦСКА на случай увольнения Владимира Федотова.
Экс-тренер «Краснодара» Ивич, а также возглавляющий «Крылья Советов» Игорь Осинькин тоже в списке претендентов.
Футбол будет такой же, только результаты ещё хуже
Осинькин - хотелось бы глянуть на него в более крутом клубе, чем Крылья, но чаще всего такие тренера в них проваливаются
Но футбол у него крутой
Либо он, либо оставлять Федотова
И , да , я тоже кстати хотел видеть Морено в ЦСКА, но и от Ивича не отказался бы☝️
ЗЫ. Ивич - зануда.
Ивич тоже не подходит под эту роль. Игнашевича звать это риск. Проще оставить Федотова и купить игроков ему которых хочет, а не иранских тинейджеров.
ЦСКА убрать слово Армии. Клуб к армии имеет такое же отношение как чёрт к ладану. Сразу отпадут санкции к клубу, дышать Бабаева легче будет. А вместо слова армии другое подобрать. например Альфонсов. Тоже ЦСКА. Ну и герб слегка изменить.
Чуть ранее сегодня был Николич
До этого вроде как и Игнашевич проскакивал
Были и другие фамилии
Ещё человек 7-8 ждём кандидатов
Одного точно выберут, да Спортс?
P.S. Вообще то Спартак при Федуне выиграл три титула