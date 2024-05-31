Ивич и Осинькин – среди претендентов на пост тренера ЦСКА на случай увольнения Федотова (Иван Карпов)

Владимир Ивич может получить работу в московском клубе.

По сведениям инсайдера Ивана Карпова, не только входит в число кандидатов на пост главного тренера на случай увольнения .

Экс-тренер «Краснодара» , а также возглавляющий « » Игорь Осинькин тоже в списке претендентов.