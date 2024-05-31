Ивич и Осинькин – среди претендентов на пост тренера ЦСКА на случай увольнения Федотова (Иван Карпов)

Теги ЦСКА Крылья Советов премьер-лига Россия Владимир Ивич Игорь Осинькин Владимир Федотов Марко Николич Футбол

Владимир Ивич может получить работу в московском клубе.

По сведениям инсайдера Ивана Карпова, не только Марко Николич входит в число кандидатов на пост главного тренера ЦСКА на случай увольнения Владимира Федотова.

Экс-тренер «Краснодара» Ивич, а также возглавляющий «Крылья Советов» Игорь Осинькин тоже в списке претендентов.

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46 комментариев
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Ивич точно не пойдёт. Осинькину думаю хорошо и в Самаре. Он прям на своём месте, можно сказать. Менять Федотова на Николича? Ну такое. Мой прогноз - Федотова оставят.
+27
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+26
Осинькин давно заслужил повышения. Хотелось бы посмотреть на него в клубе побольше
+19
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+16
Ответ Дмитрий Шиянов
А как же Сергей Николаевич?
Игоря продлили на два года, значит Игнашевича не будет
+7
-1
+6
Калешина еще можно, да.
+6
-2
+4
Ивич и Николич - ничего не поменяют в этом ЦСКА
Футбол будет такой же, только результаты ещё хуже
Осинькин - хотелось бы глянуть на него в более крутом клубе, чем Крылья, но чаще всего такие тренера в них проваливаются
Но футбол у него крутой
Либо он, либо оставлять Федотова
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Ответ Phil_Jones07
Ивич точно не пойдёт. Осинькину думаю хорошо и в Самаре. Он прям на своём месте, можно сказать. Менять Федотова на Николича? Ну такое. Мой прогноз - Федотова оставят.
В Самаре Губера убрали, который тратил бабки на Крыльев . Так что кажись в след сезоне мы получим дебютанта из Сам области частного, и клуб на бюджете с урезанным бюджетом и новой политикой
+4
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+3
Федотов то чем не угодил. Отличный, титулованный тренер и характер что надо, армейский
+5
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+2
Ответ Алексей Белов
Федотов в ЦСКА более ничего не покажет. Его футбол не тянет на чемпионский. Мы уже начинаем привыкать, что любое место ниже первого - это норм. Я бы хотел увидеть Морено. Но он походу через полгода - год будет рулить Зенитом.
Федотовский футбол вызывает рвотные позывы 😎
И , да , я тоже кстати хотел видеть Морено в ЦСКА, но и от Ивича не отказался бы☝️
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+2
Ответ Phil_Jones07
Ивич точно не пойдёт. Осинькину думаю хорошо и в Самаре. Он прям на своём месте, можно сказать. Менять Федотова на Николича? Ну такое. Мой прогноз - Федотова оставят.
Соглашусь. Осиинькин "заиграл" в Самаре, а коней на переправе не меняют. Николич тоже "шило на мыло". Ивич...? Тот же Николич, вид сбоку)
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Ответ angry horse
Федотовский футбол вызывает рвотные позывы 😎 И , да , я тоже кстати хотел видеть Морено в ЦСКА, но и от Ивича не отказался бы☝️
За Морено + 500. Я - тоже "за". Но он, видишь, гешпанец - теплолюбивый, видимо, далеко от мангала отходить не хочет.
ЗЫ. Ивич - зануда.
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Ответ angry horse
а ты не за спартак что ли? 😁
И что? Как это мне мешает рассуждать о других клубах? Мозги у меня не зашорены, никаких предубеждений нет. В этом сезоне желал победы Динамо, в 2005 радовался за ЦСКА в Кубке УЕФА
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Ответ Eugene Leonov
В Самаре Губера убрали, который тратил бабки на Крыльев . Так что кажись в след сезоне мы получим дебютанта из Сам области частного, и клуб на бюджете с урезанным бюджетом и новой политикой
Там каждый губернатор тратит и этот тратил меньше многих, для самары крылья не пустой звук, новый как минимум сохранит объемы финансирования
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Федотов в ЦСКА более ничего не покажет. Его футбол не тянет на чемпионский. Мы уже начинаем привыкать, что любое место ниже первого - это норм. Я бы хотел увидеть Морено. Но он походу через полгода - год будет рулить Зенитом.
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Осинькин никуда не поедет, в ЦСКА ему не дадут такую свободу как в КС, да и как он пристроит игроков Андреева?! В КС все выстроено под него, идти в ЦСКА сейчас большой риск. Состав не самый сильный, трансферов почти не бывает, а требований много.
Ивич тоже не подходит под эту роль. Игнашевича звать это риск. Проще оставить Федотова и купить игроков ему которых хочет, а не иранских тинейджеров.
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А как же Сергей Николаевич?
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На случай??? На какой еще случай? Есть варианты?
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Есть инфа, что Федотова не уволят. А так с нынешним составом любой тренер принципиально лучше не выступит.
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Надо из названия
ЦСКА убрать слово Армии. Клуб к армии имеет такое же отношение как чёрт к ладану. Сразу отпадут санкции к клубу, дышать Бабаева легче будет. А вместо слова армии другое подобрать. например Альфонсов. Тоже ЦСКА. Ну и герб слегка изменить.
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Какая разница кто будет тренером,Зе все равно так и останется поленом а Обляков не станет лидером на поле
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Ивич, Осинькин....
Чуть ранее сегодня был Николич
До этого вроде как и Игнашевич проскакивал
Были и другие фамилии
Ещё человек 7-8 ждём кандидатов
Одного точно выберут, да Спортс?
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Ивич, Николич, Игнашевич, Осинькинич, Юранич и Мостовоевич в шорт-листе Гинерича и Бабаича...
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Пока у руля Бабаев, хоть Гвардиолу поставьте - не поможет
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Ответ Eugene Leonov
В Самаре Губера убрали, который тратил бабки на Крыльев . Так что кажись в след сезоне мы получим дебютанта из Сам области частного, и клуб на бюджете с урезанным бюджетом и новой политикой
вот это интересная информация про губернатора, может быть тогда и правда в ЦСКА
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Судя по тому как много времени играет ЦСКА предпочтут Ивича или Николича, но я бы выбрал Осинькина. Но уж больно смелый у него футбол, не подойдет.
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Ответ angry horse
Такой же титулованный однотрофеич как спартак за 20 лет при Федуне😁
А причем здесь Спартак?

P.S. Вообще то Спартак при Федуне выиграл три титула
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Оба сменщика достойные
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Ответ Gunter1769
И что? Как это мне мешает рассуждать о других клубах? Мозги у меня не зашорены, никаких предубеждений нет. В этом сезоне желал победы Динамо, в 2005 радовался за ЦСКА в Кубке УЕФА
Я думал ты пишешь с иронией, чтобы подколоть. Какой Федотов армейский? Он уральский, и , между прочим, болел за спартак в детстве😎
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Ответ andpsh
Осинькин - это Федотов в квадрате. Или, хм... в кубе. Мужик, похоже мировой, но, вот, софиты, слава чемпионов и шампанское из кубка - это не про него. Хотя, если он так же весело и бодро продолжит дрюкать общепит и болото, я - за!!!
Ой, общепит прибежал с минусом наперевес ))) Вам же, "великим", нет дела до копошения других? Или это с северо-запада величием повеяло?
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В ЦСКА тоже поняли, что тренеров надо менять каждый год.
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