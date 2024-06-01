Франко Орозко: «Россия – большая, красивая страна. Хочу, чтобы моя семья жила здесь. Самара мне нравится, спокойный город»
Франко Орозко хочет, чтобы его семья жила в России.
22‑летний аргентинец пополнил состав «Крыльев Советов» в зимнее трансферное окно, перейдя на правах аренды из аргентинского «Лануса».
В Мир РПЛ Орозко провел 12 матчей и забил один гол.
– Я узнал Россию, очень большая, красивая страна. Мне бы хотелось, чтобы моя семья тоже здесь жила. Самара мне нравится, спокойный город.
– Любимое русское блюдо?
– Сырники, – сказал Франко Орозко.