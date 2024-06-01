Франко Орозко: «Россия – большая, красивая страна. Хочу, чтобы моя семья жила здесь. Самара мне нравится, спокойный город»

Теги Крылья Советов премьер-лига Россия Матч ТВ Франко Орозко Футбол

Франко Орозко хочет, чтобы его семья жила в России.

22‑летний аргентинец пополнил состав «Крыльев Советов» в зимнее трансферное окно, перейдя на правах аренды из аргентинского «Лануса».

В Мир РПЛ Орозко провел 12 матчей и забил один гол.

– Я узнал Россию, очень большая, красивая страна. Мне бы хотелось, чтобы моя семья тоже здесь жила. Самара мне нравится, спокойный город.

– Любимое русское блюдо?

– Сырники, – сказал Франко Орозко.

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8 комментариев
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Жаль не М. Орозко, конечно...
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Правильный взгляд на жизнь.
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«11 отморозков Осинькина»
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Похоже на рекламу русских сырников, уже вторая статья об этом Орозко, а ещё традиционное блюдо в России - суши, пицца и хачапури, которые больше всего нравятся и лигионерам....
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Когда наступит зима: франко Морозко
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Самара классная
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