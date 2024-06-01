Франко Орозко: «Россия – большая, красивая страна. Хочу, чтобы моя семья жила здесь. Самара мне нравится, спокойный город»

Франко Орозко хочет, чтобы его семья жила в России.

22‑летний аргентинец пополнил состав « » в зимнее трансферное окно, перейдя на правах аренды из аргентинского «Лануса».

В Мир РПЛ Орозко провел 12 матчей и забил один гол.

– Я узнал Россию, очень большая, красивая страна. Мне бы хотелось, чтобы моя семья тоже здесь жила. Самара мне нравится, спокойный город.

– Любимое русское блюдо?

– Сырники, – сказал .