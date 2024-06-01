Онопко о Беларуси: «Не надо недооценивать их! Может, чемпионат не входит в элиту, но игроки хорошие, школа есть. Знаем еще по советскому времени»

Виктор Онопко призвал не недооценивать сборную Беларуси перед товарищеской игрой.

Встреча между сборными Беларуси и России состоится 7 июня в Минске.

«Любая сборная сегодня – это очень серьезный соперник, и ты не можешь не настраиваться.

В сборной Белоруссии футболисты играют и за границей, и в России. Мы знаем белорусских футболистов еще по советскому времени – у них хорошая школа, они играли на высоком уровне – и в сборной СССР, и в сборной СНГ.

Не надо недооценивать их! Может быть, чемпионат Белоруссии не входит в элиту, но игроки у них хорошие, школа есть. Будет интересная игра», – сказал тренер сборной России.