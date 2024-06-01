Онопко о Беларуси: «Не надо недооценивать их! Может, чемпионат не входит в элиту, но игроки хорошие, школа есть. Знаем еще по советскому времени»

Теги премьер-лига Россия Сборная России по футболу сборная Беларуси по футболу Виктор Онопко товарищеские матчи (сборные) Р-Спорт Футбол

Виктор Онопко призвал не недооценивать сборную Беларуси перед товарищеской игрой.

Встреча между сборными Беларуси и России состоится 7 июня в Минске. 

«Любая сборная сегодня – это очень серьезный соперник, и ты не можешь не настраиваться.

В сборной Белоруссии футболисты играют и за границей, и в России. Мы знаем белорусских футболистов еще по советскому времени – у них хорошая школа, они играли на высоком уровне – и в сборной СССР, и в сборной СНГ.

Не надо недооценивать их! Может быть, чемпионат Белоруссии не входит в элиту, но игроки у них хорошие, школа есть. Будет интересная игра», – сказал тренер сборной России.

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3 комментария
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Знаем белорусских футболистов еще по советскому времени - они до сих пор на высоком уровне, хоть им и за 60...
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Тем более наша сборная приблизилась к их уровню. Битва будет на три результата.
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Когда Урал обновили представителями Белоруссии тоже все пели диферамбы и где сейчас Гончаренко? Урал одной ногой в лучшей лиге мира...
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