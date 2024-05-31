Зарплата Компани в «Баварии» – до 9 млн евро с учетом бонусов. Нагельсманн и Флик получали по 6 млн плюс премиальные

Теги Бавария Венсан Компани бундеслига Германия Ханс-Дитер Флик Томас Тухель Юлиан Нагельсманн деньги Футбол

Венсан Компани в «Баварии» может заработать больше Юлиана Нагельсманна.

Как сообщает журналист Флориан Плеттенберг, с учетом премиальных новый главный тренер будет получать от 7 до 9 млн евро в год.

Томасу Тухелю, место которого бельгиец занял, платили 9 млн евро плюс бонусы, Юлиан Нагельсманн и Ханс-Дитер Флик зарабатывали по 6 млн евро плюс бонусы.

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52 комментария
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Ничего удивительного в высокой зарплате Компани нет.. Ради этого специалиста Бавария отказала Нагельсманну, Флику, Тухелю, Моуриньо, Алонсо, Эмери, Де Дзерби, Лопетеги, Тен Хаагу, Франку, Рангнику, Почетино и Зидану..

Более того, специалист который вывел свою команду в Чемпионшип не может стоить дешевле..
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Нагельсманн и Флик конечно же как тренера меньше достижений имеют чем этот гений тренерского цеха, поэтому и зарплата соответствующая
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Ответ dr. cage
Ничего удивительного в высокой зарплате Компани нет.. Ради этого специалиста Бавария отказала Нагельсманну, Флику, Тухелю, Моуриньо, Алонсо, Эмери, Де Дзерби, Лопетеги, Тен Хаагу, Франку, Рангнику, Почетино и Зидану.. Более того, специалист который вывел свою команду в Чемпионшип не может стоить дешевле..
он еще и в 4 квалификационный раунд Лиги Конференций выходил, многие об этом почему-то забывают.
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а может компани решил отсыпать из своей доли тем, кто пригласил его на работу? иначе почему такая зп🤷🏻‍♂️🤷🏻‍♂️
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Тренеры без опыта Чемпионшипа.....Пффффф! Им ещё переплачивали!
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А вы тоже помните те времена, когда менеджмент Баварии считался едва ли ни эталонным в Европе?
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Как же их развели, так еще и выкуп контракта заплатили 10-15
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Боссы Баварии второй год подряд сходят с ума.
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Вот как так...
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Ответ dr. cage
Ничего удивительного в высокой зарплате Компани нет.. Ради этого специалиста Бавария отказала Нагельсманну, Флику, Тухелю, Моуриньо, Алонсо, Эмери, Де Дзерби, Лопетеги, Тен Хаагу, Франку, Рангнику, Почетино и Зидану.. Более того, специалист который вывел свою команду в Чемпионшип не может стоить дешевле..
Скорее, все вышеперечисленные отказали Баварии, а Компани, видя такое дело, решил не уступать по зарплате
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Будет смешно, если у него попрет, когда в него никто не верит, но я и сам не верю )
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Вот в комментах все стебутся над Компани, прикалываются, посмотрим как они заговорят через год, когда Венсан добьётся исторического достижения, сделает то, что оказалось не под силу ни Нагельсманну, ни Флику, ни даже Тухелю, хотя тот некоторые шаги уже делал в этом направлении - выведет Баварию во вторую Бундеслигу.
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А Венсан че то по-немецки знает как кричать с бровки? Типа камон летс гоу хотя бы...
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Ответ hypnotoad94
Мне все равно кажется, что стоит подождать результатов, потом говорить. Он ставил интересную игру, но на фоне АПЛ с их ресурсами ловить нечего. Чемпионшип же разнес с дичайшей разницей мячей. У Баварии ресурсов более чем, может и удивить.
Да это все понятно, но получать больше Папы Карло? Как мне кажется, такую зп нужно какими-то результатами заслужить.
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Игрок Ман Сити, зарплата Ман Сити.
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Ответ igorkruglov
Скорее, все вышеперечисленные отказали Баварии, а Компани, видя такое дело, решил не уступать по зарплате
Изучите термин сарказм
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Ответ leon01
Черчесов за гораздо меньшую сумму может ухайдокать Баварию
Не. Стас с Баварией еще и чемпионат возьмет.
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За блэкфейс доплачивают
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Черчесов за гораздо меньшую сумму может ухайдокать Баварию
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у Компани какой-то гениальный агент.
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Ответ Сергей Лютый
Нагельсманн и Флик конечно же как тренера меньше достижений имеют чем этот гений тренерского цеха, поэтому и зарплата соответствующая
А какие достижения у Нагельсмана? Вылет от Вильярреала разве что, на этом все.
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Когда в футбол менеджере не можешь победить какой-нибудь клуб, берешь его вторым тренером и разваливаешь
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Я думал руководства тупее Хасана и Кана в Баварии не увижу. Ан нет.
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Ответ Kenai Tahov
А вы тоже помните те времена, когда менеджмент Баварии считался едва ли ни эталонным в Европе?
[плачет]
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Хотя чего это я. Человек ЧЕМПИОНШИП брал. А Флик и Нагель - щенки, им такого и не снилось
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Нормально так развел мешок))еще и отступные получит лимонов 15
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Ответ Сергей Лютый
Нагельсманн и Флик конечно же как тренера меньше достижений имеют чем этот гений тренерского цеха, поэтому и зарплата соответствующая
так а почему вы решили, что у них меньше получалось?
у них же сумма без бонусов названа, а у Компани с бонусами уже
может, там бонусы тянут больше половины, откуда вы знаете?
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Просто тренеры со строчкой "работал с Пепом" в резюме закончились, вот и инфляция случилась
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Неплохая такая зарплата за достижение в виде вылета из АПЛ
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Миллион за главного тренера и восемь за сбор тростника
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