Зарплата Компани в «Баварии» – до 9 млн евро с учетом бонусов. Нагельсманн и Флик получали по 6 млн плюс премиальные
Венсан Компани в «Баварии» может заработать больше Юлиана Нагельсманна.
Как сообщает журналист Флориан Плеттенберг, с учетом премиальных новый главный тренер будет получать от 7 до 9 млн евро в год.
Томасу Тухелю, место которого бельгиец занял, платили 9 млн евро плюс бонусы, Юлиан Нагельсманн и Ханс-Дитер Флик зарабатывали по 6 млн евро плюс бонусы.
Более того, специалист который вывел свою команду в Чемпионшип не может стоить дешевле..
у них же сумма без бонусов названа, а у Компани с бонусами уже
может, там бонусы тянут больше половины, откуда вы знаете?