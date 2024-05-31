Зарплата Компани в «Баварии» – до 9 млн евро с учетом бонусов. Нагельсманн и Флик получали по 6 млн плюс премиальные

Венсан Компани в «Баварии» может заработать больше Юлиана Нагельсманна.

Как сообщает журналист Флориан Плеттенберг, с учетом премиальных новый главный тренер будет получать от 7 до 9 млн евро в год.

Томасу Тухелю, место которого бельгиец занял, платили 9 млн евро плюс бонусы, и зарабатывали по 6 млн евро плюс бонусы.