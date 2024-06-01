Файзуллаев считает, что ЦСКА не уступает «Зениту» по составу: «У нас тоже собраны качественные игроки. Если летом еще усилимся, то будем бороться»

Теги ЦСКА Зенит премьер-лига Россия Матч ТВ Аббосбек Файзуллаев Футбол

Аббосбек Файзуллаев считает, что ЦСКА по составу не уступает «Зениту».

– Как оценишь сезон для себя и для команды?

– Мы не смогли быть на той позиции, где хотели, но если оценивать лично, то сезон получился хорошим. Спасибо товарищам по команде и тренерам. Они очень помогли в том, чтобы я влился в команду как можно быстрее.

– Результат команды не самый лучший. Почему не получилось?

– Не думаю, что мы играли плохо. Если посмотреть на статистику, то мы стали самой результативной командой в сезоне. Мы много забивали, но в конце матчей теряли очень много очков, что в итоге сказалось на месте в турнирной таблице.

– Реально ли ЦСКА бороться за чемпионство в следующем сезоне?

– Думаю, да. Если мы хорошо подготовимся к новому сезону.

– Состав ЦСКА чем‑то уступает составу «Зенита»?

– Не думаю, что чем‑то уступает. У нас тоже собраны качественные игроки. Если летом еще усилимся, то будем бороться, – сказал полузащитник ЦСКА.

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3 комментария
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«Усилимся летом…» 🤦🏻 наивняк
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Каждый хвастается своим болотом
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