«Победа в АПЛ с «Челси» ценнее требла с «Барселоной». Чувствовалось, что я действительно заслужил медаль». Гудьонсен о наградах

Эйдур Гудьонсен сравнил свои достижения в АПЛ и Ла Лиге.

«Победа в с «Челси» ценнее требла с «Барселоной». У меня было ясное ощущение того, что я заслужил эту медаль. А « » взяла бы свое и без меня.

Я был важной частью состава «Челси» в том сезоне. Кажется, только принял участие в большем числе матчей в сезоне-2004/05, чем я. И хорошо чувствовалось, что я заслужил эту медаль.

В «Барселоне» я скорее был игроком ротации, когда она выиграла требл. Она, вероятно, добилась бы этого и без меня, а вот «Челси», возможно, остался бы без победы, если бы я не исполнил свою роль должным образом.

Честно говоря, в игре за «Барселону» больше всего меня радует то, что я больше 100 раз сыграл за одну из лучших команд мира. Порой Андрес Иньеста и Роналдиньо оказывались на скамейке, а я выходил в стартовом составе. Горжусь этим», – сказал бывший полузащитник «Барселоны» и « ».